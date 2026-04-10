Olesa celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física i la Salut amb una jornada plena d’esport i hàbits saludables

La plaça de Catalunya acollirà el 12 d’abril activitats per a totes les edats, tallers de salut i una pedalada infantil per fomentar l’estil de vida actiu

Plaça de Catalunya que acollirà les activitats / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Olesa de Montserrat commemorarà el Dia Mundial de l’Activitat Física i la Salut amb una jornada oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc diumenge 12 d’abril a la plaça de Catalunya. L’esdeveniment, organitzat pels departaments d’Esports i Salut Pública de l’Ajuntament, té com a objectiu promoure la pràctica esportiva i conscienciar sobre la importància de mantenir hàbits de vida saludables.

La iniciativa combina activitats lúdiques i esportives pensades per a totes les edats, amb propostes per descobrir diferents disciplines esportives i espais per a la participació activa de les entitats del municipi. Enguany, també hi participa el Projecte JESA, que impulsa activitats esportives gratuïtes per a joves d’entre 12 i 18 anys al llarg de la setmana.

Les activitats del matí es desenvoluparan entre les 10 i les 13 h i inclouran tastets esportius amb la col·laboració de clubs locals, com el Futbol Sala Olesa i l’Associació Esportiva Daina Isard. També hi haurà un circuit adaptat per a la petita infància, una sessió oberta de zumba i una proposta destacada: una pista americana inflable amb diferents proves adreçada a participants de totes les edats. El Departament de Salut Pública oferirà un taller d’esmorzars saludables a càrrec de la dietista-nutricionista del CAP Olesa, Marta Planas. L’activitat es dividirà en dos grups d’edat i requereix inscripció prèvia a través del portal Entrapolis.

La jornada es completarà a la tarda amb una pedalada infantil organitzada per la Unió Ciclista Olesana, amb sortida des de la mateixa plaça de Catalunya i un recorregut pels carrils del municipi. Amb aquesta programació, Olesa busca reforçar el vincle entre esport, salut i convivència comunitària.

