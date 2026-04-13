Un camió bolca i perd el combustible a Esparreguera
El conductor i únic ocupant del camió no ha resultat ferit
Aparatòs accident aquest dilluns a Esparreguera. Un camió que transportava materials de reciclatge ha bolcat a la B-231 cap a 2/4 de 7, segons els Bombers de la Generalitat. A conseqüència del cop, el vehicle ha patit una fuita de combustible, que ha acabat afectant la calçada.
El conductor i únic ocupant del camió no ha resultat ferit. Els Bombers hi han treballat amb quatre dotacions.
