Un accident entre 4 turismes i 2 camions provoca fins a 6 quilòmetres de retencions a l'A-2 a Abrera
Només hi ha hagut un ferit lleu i una hora i mitja després ja s'ha restablert la circulació amb normalitat
La topada per encalç entre 4 turismes i 2 camions ha provocat aquest migdia importants retencions a l'A-2 a Abrera, en el punt d'enllaç amb la C-55 en direcció a Manresa, al punt quilomètric 583.
L'accident s'ha produït a les 14.24 hores del migdia, provocant que inicialment el carril central, i després dos dels tres quedessin tallats al trànsit. Això ha originat fins a 6 quilòmetres de retencions intermitents de Castellbisbal a Abrera en sentit Lleida.
Els Bombers de la Generalitat han desplaçat fins a l'indret fins a 4 dotacions, malgrat que no s'han registrat ferits de gravetat. Només un dels conductors presentava símptomes d'una fuetada cervical. Els Bombers han treballat a contenir una fuita de líquid refrigerant d'un dels camions de gran tonatge, i han retirat els vehicles afectats de la via.
Minuts abans de les 4 de la tarda ja s'havia normalitzat la circulació en aquest punt.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà