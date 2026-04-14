Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ordenança de patinetsMedicaments més venutsPsicologia a ManresaRosalíaYolanda RamosConcurs de Relats BreusPallissa Sant Vicenç
instagramlinkedin

Un accident entre 4 turismes i 2 camions provoca fins a 6 quilòmetres de retencions a l'A-2 a Abrera

Només hi ha hagut un ferit lleu i una hora i mitja després ja s'ha restablert la circulació amb normalitat

Imatge de la càmera de trànsit on es veuen els vehicles accidentats / Servei Català de Trànsit

Eduard Font Badia

Manresa

La topada per encalç entre 4 turismes i 2 camions ha provocat aquest migdia importants retencions a l'A-2 a Abrera, en el punt d'enllaç amb la C-55 en direcció a Manresa, al punt quilomètric 583.

L'accident s'ha produït a les 14.24 hores del migdia, provocant que inicialment el carril central, i després dos dels tres quedessin tallats al trànsit. Això ha originat fins a 6 quilòmetres de retencions intermitents de Castellbisbal a Abrera en sentit Lleida.

Imatge de la càmera de trànsit on s'observen les retencions que ha provocat l'accident / Servei Català de Trànsit

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat fins a l'indret fins a 4 dotacions, malgrat que no s'han registrat ferits de gravetat. Només un dels conductors presentava símptomes d'una fuetada cervical. Els Bombers han treballat a contenir una fuita de líquid refrigerant d'un dels camions de gran tonatge, i han retirat els vehicles afectats de la via.

Minuts abans de les 4 de la tarda ja s'havia normalitzat la circulació en aquest punt.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
