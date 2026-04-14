Recuperen a Martorell un vehicle robat al Port de Barcelona

La Policia Local de Martorell el va trobar durant un patrullatge pel municipi

Els agents van comprovar la matrícula i les dades del vehicle i ho van comunicar al propietari i a Mossos / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell va recuperar divendres un vehicle sostret. La comissaria del cos a Martorell va rebre informació d’un vehicle sostret durant la matinada de dimecres al port de Barcelona, un Skoda de color fosc.

Durant els seus patrullatges, els agents van fer una recerca activa d'aquesta matrícula pel municipi i van acabar localitzant el vehicle estacionat a la via pública. A partir d'aquí, els agents van contactar amb els titulars del vehicle i van confirmar la informació obtinguda, per la qual cosa van traslladar el vehicle al dipòsit municipal.

Quan es va comprovar que es tractava del vehicle robat, la grua municipal el va traslladar al dipòsit / Policia Local de Martorell

Gràcies al sistema de videovigilància del municipi, la Policia Local de Martorell va poder constatar a quina hora havia entrat el vehicle a la població, i va transmetre la informació a Mossos d'Esquadra de cara a investigacions posteriors.

