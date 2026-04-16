Esparreguera apropa la intervenció dels gossos policia als escolars del municipi
Els alumnes de 5è de Primària de tots els centres educatius del municipi van assistir a una demostració del treball amb aquests animals
Regió7
El Parc de la Vila d'Esparreguera va reunir tots els alumnes de 5è de Primària en una exhibició de vehicles d’emergència i demostracions de gossos policia per tal d'apropar els agents als joves i reforçar els continguts transversals del currículum escolar vinculats a la seguretat i la convivència. En aquest sentit, fonts municipals han indicat que "pretén contribuir a la formació dels infants com a ciutadans responsables, amb capacitat per reconèixer i exercir els seus drets i deures". Era l'acte de cloenda de l'anomenat Projecte de civisme i convivència, impulsat per la Policia Local d’Esparreguera.
L’esdeveniment va incloure diverses demostracions, entre les quals destaquen les exhibicions de les unitats canines de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca i la Guàrdia Civil, i els Agents Rurals. També hi van participar els Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local d’Esparreguera.
Durant la seva intervenció, l’alcalde d’Esparreguera, Juan Jurado, va destacar la importància de combatre l’incivisme des de l’educació i la implicació col·lectiva. “Projectes com aquest posen en valor la tasca dels treballadors i treballadores públics, com els mestres, que eduquen i transmeten valors, i els cossos de seguretat, que protegeixen la ciutadania”, va afirmar. I va agrair la implicació de tot l’alumnat participant. “Gràcies per ser agents cívics i per contribuir a fer entendre que els espais que compartim són responsabilitat de tothom i que cal cuidar-los entre tots”, va dir. Finalment, va recordar que “darrere de cada uniforme hi ha una persona que dedica la seva vida a fer millor la dels altres, i això mereix tot el nostre reconeixement”.
El regidor de Seguretat Ciutadana, de Alfons Puche, va subratllar el paper dels cossos de seguretat i emergències com a referents per a l’alumnat: “És essencial que els infants entenguin la feina dels professionals que vetllen per la nostra seguretat i convivència, i que aprenguin a respectar-los i a col·laborar-hi”. Per la seva banda, el sergent en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Tomàs Penalva, va posar en valor la tasca realitzada per l’alumnat de 5è de primària de totes les escoles del municipi: “Els nens i nenes han fet una feina molt important per a cultivar els valors del respecte, el civisme, la convivència i la cura d’allò que és públic”. Penalva va apuntar que “no hi ha millor manera de culminar aquest projecte que amb una jornada festiva com aquesta, que els permet descobrir que, més enllà dels uniformes, els diferents cossos de seguretat desenvolupen moltes funcions que sovint desconeixen”.
El Projecte de civisme i convivència de la Policia Local d’Esparreguera forma part del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals, impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer, i ha estat reconegut per aquestes entitats com un exemple de referència en l’àmbit de la convivència.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic