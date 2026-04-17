Enxampen un grup de traficants que distribuïen drogues pel Baix Nord com si fossin paquets a domicili
Els Mossos van detenir dos homes i van intervenir 65 quilograms d’haixix i sis quilograms de cocaïna a Martorell
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van detenir el dilluns passat, dia 13 d’abril, dos homes de 26 i 35 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues.
Els fets van succeir cap al migdia, en el marc d’un patrullatge preventiu. Durant el servei, els investigadors van detectar dos vehicles de lloguer que circulaven per una zona de circulació restringida realitzant el que semblava entregues de paqueteria sense tenir cap mena de retolació professional, fet que va cridar l’atenció. Els agents van observar com un d’aquests vehicles es va aturar davant d’un establiment comercial, moment en què el conductor va efectuar el lliurament d’un paquet a l’interior del local. Posteriorment, en sortir de l’establiment, l’individu es va desplaçar fins a la ubicació del segon vehicle, amb el qual va mantenir una conversa. Minuts després, ambdós vehicles van reprendre la marxa.
Aquest comportament, juntament amb el fet que el turisme que havia fet l’entrega del paquet, no disposava de cap mena d'identificació pròpia d’un servei de transport, va motivar als agents a iniciar una vigilància discreta. Durant el seguiment, els vehicles van circular per les poblacions de Sant Andreu de la Barca i Corbera, lloc concretament on se’ls va perdre de vista momentàniament. Poc després, els agents els van tornar a localitzar i els van seguir fins a la població de Cervelló, lloc on els van aturar.
En el marc de les comprovacions, els agents van trobar cinc capses de grans dimensions amb etiquetatge d’enviament i distribució a països europeus. Preguntats als ocupants per la procedència dels paquets, aquests van donar versions contradictòries, motiu pel qual els agents van requerir-los que els acompanyessin a dependències policials.
Un cop en seu policial, els agents van realitzar l’escorcoll exhaustiu de les capses que aparentment contenien màquines per a l’ús d’aigua a pressió. No obstant això, les capses presentaven un pes anòmal, fet que va cridar la seva atenció. En obrir-les, es va localitzar paquets de plàstic que transportaven substància estupefaent concretament haixix, aquesta substància es trobava amagada a l’interior de la màquina d’aigua a pressió que havia estat prèviament buidada totalment de tots els seus components elèctrics i mecànics.
Un dels individus va manifestar que es dedicava esporàdicament a la realització d’enviaments de paquets a través d’una empresa de paqueteria. Arran d’aquesta informació, els investigadors van iniciar gestions per localitzar enviaments efectuats prèviament.
Fruit de les gestions practicades, es va localitzar diversos paquets a les poblacions de Martorell, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts. Igualment, es van localitzar altres establiments comercials que gestionen enviaments de paqueteria del Baix Llobregat nord que ja havien enviat els paquets a la seu central a Vilanova i la Geltrú. Realitzades les comprovacions a la seu central, es va localitzar quatre paquets més.
En el decurs de la investigació, es van intervenir un total de 65 quilograms d’haixix ocults en 13 màquines d’aigua a pressió i 6 quilograms de cocaïna amagats en dues màquines més. Finalment, amb tots els indicis recollits, els agents van detenir als dos homes com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues.
Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Martorell.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- La periodista de successos Mayka Navarro parlarà de l'ofici, al Pessics de Vida