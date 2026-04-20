Castellví de Rosanes obre per Sant Jordi la presentació de propostes per als seus tercers Pressupostos Participatius
El veïnat i les entitats podran decidir el destí de 31.000 euros del capítol d'inversions en un procés que romandrà obert fins al 31 de maig
Ruben Costa
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes posa en marxa aquest dijous, coincidint amb la diada de Sant Jordi, la tercera edició dels seus Pressupostos Participatius. Aquesta iniciativa permetrà un cop més que els veïns, veïnes i entitats del municipi proposin projectes de millora i decideixin directament sobre el destí de 31.000 euros del capítol d’inversions del pressupost municipal. La primera fase, dedicada a la recollida de propostes, estarà activa des del 23 d’abril fins al 31 de maig, coincidint amb el tancament de la Festa Major de Sant Isidre.
Per facilitar la participació, el consistori desplegarà diverses accions informatives. Les llars del municipi rebran un tríptic detallat i s'instal·laran estands informatius: el mateix dijous a la plaça del poble i divendres a la tarda, de 18 a 19 h, al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina. En aquests punts s’assessorarà els ciutadans sobre el funcionament del procés i els requisits tècnics de les fitxes. El calendari participatiu continuarà després de l'estiu amb la fase de priorització durant la festa de Sant Miquel, i culminarà a la Fira de la Tardor, on es donaran a conèixer les propostes finalistes que s'executaran.
Pel que fa als requisits per participar-hi, les propostes poden ser presentades per persones empadronades a Castellví de 16 anys en endavant, ja sigui a títol individual o en grup, així com per les entitats inscrites al registre local. Els projectes han d’ajustar-se a dues franges de pressupost: actuacions de fins a 10.000 euros o d’entre 10.001 i 20.000 euros. Cal que els sol·licitants omplin una fitxa tècnica especificant el cost estimat, el lloc d’execució i els col·lectius beneficiats, assegurant-se que les idees compleixin el reglament d’inversions municipals.
Fins ara, aquest mecanisme de democràcia directa ha permès fer realitat deu propostes ciutadanes sorgides de les dues edicions anteriors. Els interessats a participar en aquesta nova convocatòria poden lliurar la documentació de forma presencial a l’Ajuntament o al Centre Cívic, o bé tramitar-la per Internet mitjançant una instància electrònica al web municipal. Des de l’Ajuntament es recomana demanar assessorament previ en cas de dubtes per garantir que els projectes presentats s'ajustin als barems i la normativa de les bases.
