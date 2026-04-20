Els Bombers de la Generalitat incorporen 290 nous efectius en pràctiques
L’acte, celebrat al teatre de La Passió d’Olesa de Montserrat, ha comptat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon
El teatre de La Passió d’Olesa de Montserrat ha acollit l’acte de lliurament de diplomes de la 26a promoció del Curs de formació bàsica per a bombers i bomberes. La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha presidit la cerimònia que marca l'inici de l'etapa operativa als parcs per a aquests professionals. Aquesta nova fornada de professionals destaca per una clara aposta per la paritat, amb un 36,90% de dones (107 bomberes d'un total de 290 alumnes).
Segons la directora de l’ISPC, Marta Roca Fina, aquesta diversitat "és una aposta pel talent, per la transformació de l’organització, per fer-la més oberta, per identificar i aprofitar capacitats diferents, noves maneres de fer. En definitiva per un enfortiment de l’organització".
Durant la seva intervenció, la consellera Parlon ha destacat que “volem arribar als 4.000 Bombers i Bomberes i això requereix que ens tensem prou per arribar-hi i arribar-hi bé”. En aquest sentit, Parlon ha valorat “la importància del pla estratègic, que llença clarament el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya perquè el cos de Bombers de Catalunya continuï sent referent i sobretot que els seus Bombers i Bomberes treballin en les millors condicions”.
Núria Parlon ha destacat “el salt qualitatiu que fa el cos de cara al futur amb la incorporació dels 290 nous Bombers i Bomberes, i el salt qualitatiu que també fa en clau territorial per tractar el conjunt del territori de Catalunya amb els millors professionals”.
Per arribar a l'actual fase de pràctiques, l'alumnat ha superat un aprenentatge que ha combinat la teoria a l'ISPC amb pràctiques especialitzades en una vintena de localitzacions, entre les quals destaquen les estades a Saragossa per dur a terme les pràctiques de foc, a la Seu d’Urgell, per al salvament aquàtic i a Tivissa, per a les pràctiques en l'àmbit forestal.
Un cop rebuts els certificats, els 183 homes i 107 dones s'integren immediatament al servei actiu. Aquesta estada operativa als parcs és l'últim pas del procés selectiu. Des de la direcció de l’ISPC s'ha recordat que, a partir d'ara, els nous bombers hauran de mantenir una formació permanent per adaptar-se als nous riscos del sistema d'emergències.
