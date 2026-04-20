Un intern que no va rebre la droga prevista posa en tensió un mòdul de Can Brians
El sindicat UGT ha denunciat la situació perquè la Generalitat reforci els mitjans destinats a la presó de Sant Esteve Sesrovires
Un intern de la presó de can Brians en va ferir un altre de gravetat després de reaccionar de manera molt violenta perquè no (...) la droga que esperava en un vis-a-vis. La reacció del reclús va obligar a la vigilància del mòdul a aplicar el que s'anomena Codi 2, que s'activa en situacions de risc, segons han explicat responsables de la UGT.
La vigilància del centre va interceptar la droga que portava la companya de l’intern abans que s'arribés a produir el vis-a-vis. I va posar la dona a disposició dels Mossos d'Esquadra. La reacció de l'intern en saber que no li arribava la droga va ser "d'una violència desfermada" i "va protagonitzar una agressió molt greu contra un altre intern, utilitzant un objecte punxant i tallant de fabricació artesanal", segons relaten els representants sindicals dels funcionaris. "La situació va obligar a activar un codi 2 en un escenari de màxima tensió i perillositat", asseguren.
Els funcionaris descriuen l'actitud del pres com a "violentíssima, amenaçadora i totalment desafiant davant del personal, oposant resistència i mantenint un nivell d’agressivitat incompatible amb qualsevol discurs bonista allunyat de la realitat penitenciària".
Per als representants sindicals "els fets encara posen més en evidència un problema estructural de seguretat: no només hi havia una agressió en marxa, sinó també la presència d’objectes tallants i un risc clar de noves lesions", expliquen. UGTPRESONS reitera la petició de més personal per al control dels interns i la seguretat a l'interior de les presons. "Als centres penitenciaris es treballa cada dia en un entorn de risc real, amb violència real i amb plantilles insuficients", mantenen.
