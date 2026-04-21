Els sindiats alerten del repunt de violència a la presó de Brians 2
La Central Sindical Independent i de Funcionaris denuncien que els darrers incidents amb un pres amb síndrome d'abstinència demostren que treballar a les presons esdevé un risc cada cop més gran
La Central Sindical Independent i de Funcionaris denuncia que treballar a les presons esdevé un risc cada cop més gran davant l’augment d’agressions, la proliferació d’armes blanques i la manca de mesures de seguretat eficaces. El darrer incident del passat cap de setmana, que publicava Regió7, ha fet vessar el got de diversos sindicats penitenciaris. Després d'UGT presons, ara ha estat el torn de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), que denuncia els greus incidents ocorreguts entre divendres i dissabte passat al Centre Penitenciari de Brians 2, que evidencien una preocupant escalada de violència i un alarmant deteriorament de la seguretat al centre penitenciari.
En el comunicat del sindicat, a banda de denunciar el cas del pres que reclamava la seva droga, també afegeixen un altre cas: divendres es va viure una altra situació d’extrema tensió en un mòdul diferent, amb un enfrontament entre interns de diferents grups que va acabar amb una nova agressió amb objectes punxants.
Segons CSIF, “aquests fets no són aïllats, sinó que reflecteixen una realitat cada cop més perillosa dins del centre, caracteritzada per la proliferació d’armes blanques artesanals als mòduls, l’increment de la conflictivitat interna, la insuficiència de mitjans i personal i la manca de mesures eficaces per part de l’Administració”.
El sindicat adverteix que la situació és insostenible i que s’està posant en risc la vida dels treballadors penitenciaris.
Per això, CSIF exigeix de manera immediata “el reforç urgent de la plantilla, controls més estrictes per evitar l’entrada de substàncies i objectes prohibits, l’adopció de mesures contundents davant interns d’alta conflictivitat i actuacions reals per frenar la proliferació d’armes dins del centre”.
