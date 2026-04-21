Causa secreta
Illa manté la confiança en el seu cap de gabinet tot i estar investigat
L’exalcalde d’Esparreguera i cap de gabinet d’Illa, investigat en una causa judicial després que se li hagi confiscat el mòbil
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté la confiança en el seu cap de gabinet, Eduard Rivas, exalcalde d’Esparreguera, després que El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, hagi fet públic que està investigat en un procés judicial en què s’indaga sobre contractes de l’Ajuntament de la localitat del Baix Llobregat durant la seva etapa al capdavant de l’ens. «Vam traslladar la plena confiança en la seva persona», han assegurat fonts del Govern, que afegeixen que Rivas és «el primer interessat que s’aclareixi» aquesta investigació com més aviat millor, a més de remarcar la seva «total disposició a col·laborar en tot el que sigui necessari».
Rivas va ser alcalde d’Esparreguera durant nou anys, càrrec que va deixar el 2024 quan, després de la victòria del PSC en les últimes eleccions autonòmiques, Illa li va proposar anar al Govern com a cap de gabinet. Des d’aleshores, és un dels assessors més estrets del president de la Generalitat. L’exedil figura com a investigat i s’ha personat en la causa (una part és reservada) amb advocat defensor.
