Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsExalcalde d'EsparregueraVella de l'EstanySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Causa secreta

Illa manté la confiança en el seu cap de gabinet tot i estar investigat

L’exalcalde d’Esparreguera i cap de gabinet d’Illa, investigat en una causa judicial després que se li hagi confiscat el mòbil

Eduard Rivas, cap de gabinet de Salvador Illa i exalcalde d’Esparreguera

Eduard Rivas, cap de gabinet de Salvador Illa i exalcalde d’Esparreguera / Toni Albir / EFE

Sara González

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté la confiança en el seu cap de gabinet, Eduard Rivas, exalcalde d’Esparreguera, després que El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, hagi fet públic que està investigat en un procés judicial en què s’indaga sobre contractes de l’Ajuntament de la localitat del Baix Llobregat durant la seva etapa al capdavant de l’ens. «Vam traslladar la plena confiança en la seva persona», han assegurat fonts del Govern, que afegeixen que Rivas és «el primer interessat que s’aclareixi» aquesta investigació com més aviat millor, a més de remarcar la seva «total disposició a col·laborar en tot el que sigui necessari».

Rivas va ser alcalde d’Esparreguera durant nou anys, càrrec que va deixar el 2024 quan, després de la victòria del PSC en les últimes eleccions autonòmiques, Illa li va proposar anar al Govern com a cap de gabinet. Des d’aleshores, és un dels assessors més estrets del president de la Generalitat. L’exedil figura com a investigat i s’ha personat en la causa (una part és reservada) amb advocat defensor.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Illa manté la confiança en el seu cap de gabinet tot i estar investigat

Illa manté la confiança en el seu cap de gabinet tot i estar investigat

Detingut un menor a Igualada després de participar en una baralla entre grups

Detingut un menor a Igualada després de participar en una baralla entre grups

Segon dia de cues a la plaça Major de Manresa per la regularització d'immigrants

Segon dia de cues a la plaça Major de Manresa per la regularització d'immigrants

Ensurt per un arbre cremant a prop de vehicles estacionats i edificis a Gironella

Ensurt per un arbre cremant a prop de vehicles estacionats i edificis a Gironella

Mor una turista i 13 persones resulten ferides després d’un tiroteig a les piràmides de Teotihuacán, a Mèxic

Mor una turista i 13 persones resulten ferides després d’un tiroteig a les piràmides de Teotihuacán, a Mèxic

El soroll és la principal causa de conflictes veïnals a l’àrea de Barcelona

El soroll és la principal causa de conflictes veïnals a l’àrea de Barcelona

L'Ajuntament de Solsona obre una convocatòria per cobrir una plaça d’administració

L'Ajuntament de Solsona obre una convocatòria per cobrir una plaça d’administració

Una persona atesa pel SEM i tot un edifici confinat en un incendi a Puigcerdà

Una persona atesa pel SEM i tot un edifici confinat en un incendi a Puigcerdà
Tracking Pixel Contents