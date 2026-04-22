Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de la BaellsSant Jordi 2026Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsAtropellament a AviàRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Renfe licita les obres de la reforma de l’estació del Papiol

La companyia preveu 2,9 milions per ampliar l'espai d'atenció als viatgers i millorar les andanes i passos inferiors

Un tren de l'R4 / arxiu

ACN

El Papiol

Renfe ha publicat la licitació de les obres de millora integral de l’estació del Papiol (Baix Llobregat), ubicada a la línia R4. La companyia compta amb un pressupost de més de 2,9 milions d'euros amb els quals projecta un espai per ampliar la zona d'atenció i informació dels viatgers, millores en matèria d'accessibilitat i també actuacions per garantir més confort als usuaris. A l'edifici central es reformarà el vestíbul, es crearà un punt de venda i s'instal·larà paviment inclusiu, mentre que a les andanes es renovarà l'enllumenat, es renovaran les baranes i es posaran noves marquesines. Pel que fa al pas inferior, destaca el canvi dels ascensors i la reforma de les escales.

Les obres també inclouen la renovació del paviment i millora de l'enllumenat del pàrquing i la senyalització de places per a persones amb mobilitat reduïda. Renfe estima que cada dia 1.300 persones utilitzen l'estació del Papiol.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  2. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  3. Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
  4. Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
  5. El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
  6. Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
  7. Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
  8. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús

Manresa porta sis mesos sense acceptar l’obra feta al pont estret de Sant Francesc

Manresa porta sis mesos sense acceptar l’obra feta al pont estret de Sant Francesc

La convocatòria del festival Itinera per impulsar artistes de micropobles romandrà oberta fins al 24 d'abril

La convocatòria del festival Itinera per impulsar artistes de micropobles romandrà oberta fins al 24 d'abril

La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns

La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns

La ceretana Regina Rodríguez Sirvent i la bagenca Míriam Tirado ocupen la 'pole' de Sant Jordi

La ceretana Regina Rodríguez Sirvent i la bagenca Míriam Tirado ocupen la 'pole' de Sant Jordi

MAPA | La llista actualitzada dels municipis de Barcelona amb restriccions per la pesta porcina

MAPA | La llista actualitzada dels municipis de Barcelona amb restriccions per la pesta porcina

La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros

La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros

Mor el cineasta argentí Luis Puenzo, guanyador de l’Oscar per La història oficial

Mor el cineasta argentí Luis Puenzo, guanyador de l’Oscar per La història oficial
