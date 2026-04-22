Renfe licita les obres de la reforma de l’estació del Papiol
La companyia preveu 2,9 milions per ampliar l'espai d'atenció als viatgers i millorar les andanes i passos inferiors
ACN
Renfe ha publicat la licitació de les obres de millora integral de l’estació del Papiol (Baix Llobregat), ubicada a la línia R4. La companyia compta amb un pressupost de més de 2,9 milions d'euros amb els quals projecta un espai per ampliar la zona d'atenció i informació dels viatgers, millores en matèria d'accessibilitat i també actuacions per garantir més confort als usuaris. A l'edifici central es reformarà el vestíbul, es crearà un punt de venda i s'instal·larà paviment inclusiu, mentre que a les andanes es renovarà l'enllumenat, es renovaran les baranes i es posaran noves marquesines. Pel que fa al pas inferior, destaca el canvi dels ascensors i la reforma de les escales.
Les obres també inclouen la renovació del paviment i millora de l'enllumenat del pàrquing i la senyalització de places per a persones amb mobilitat reduïda. Renfe estima que cada dia 1.300 persones utilitzen l'estació del Papiol.
