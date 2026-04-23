La fiscal anticorrupció del cas Mercuri i Laura Borràs porta la causa d'Esparreguera que investiga al cap de gabinet de Illa
El TSJC confirma que la recerca oberta a Esparreguera és per un delicte de malversació de cabals públics
J.G.Albalat/Manuel Arenas
La causa reservada per malversació en una fundació d'Esparreguera està en mans de la mateixa fiscal que porta el famós cas Mercuri de Sabadell, en el qual estava implicat el llavors alcalde socialista de la localitat vallesana, Manuel Bustos, que va ser condemnat en algunes de les peces separades i va arribar a entrar a la presó. L'experimentada fiscal anticorrupció Teresa Duerto també es va encarregar, juntament amb la seva companya Assumpta Pujol, del cas de l'expresidenta del Parlament i exdirigente de Junts, Laura Borràs, que va rebre una condemna de quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes per a adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 i 2018. La petició d'indult encara no s'ha resolt. A més, Duerto va participar en la causa oberta pels preparatius del referèndum sobiranista del 1-0, que va acabar, amb l'informe d'un altre fiscal, amb l'amnistia de les persones que havien estat imputades.
La Fiscalia Anticorrupció catalana s'encarrega de l'acusació pública en aquest procediment obert al gener, detallen fonts judicials. Com va revelar aquest dimarts EL PERIÓDICO, figura com investigat Eduard Rivas, exalcalde de la població i actualment cap de gabinet del president Salvador Illa. Ha batallat per a poder personar-se amb un advocat defensor en aquesta causa sotmesa a secret judicial, després que els Mossos d'Esquadra li requisessin el mòbil fa tres mesos sense acusar-lo formalment de cap delicte.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar aquest dimarts que l'eix de la recerca d'Esparreguera és un suposat delicte de malversació de cabals públics. És un dels quals inclou en el seu llistat de delictes de corrupció el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El mòbil de l'alt càrrec del Govern i els documents confiscats en un registre efectuat a l'Ajuntament d'Esparreguera es troben en una peça separada "reservada". En el terminal, els Mossos busquen missatges que poguessin estar vinculats amb la indagació judicial.
La causa que tramita la plaça d'instrucció 7 del Tribunal d'Instància de Martorell és la que analitza si la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL) d'Esparreguera, finançada amb ajudes i contractes de diversos ajuntaments, va incórrer en un ús indegut de fons públics en acabar suposadament destinat part dels diners a pagar despeses personals de responsables de l'ens. D'altra banda, una peça separada i reservada de les perquisicions és la que estudia el mòbil de Rivas, a més de documentació municipal sobre la contractació de la FIL.
Reunió d'urgència de la fundació FIL
El mes de gener passat, els Mossos d'Esquadra es van personar a l'Ajuntament d'Esparreguera per a requerir informació relacionada amb el presumpte desviament de fons públics transferits a la FIL, dedicada a donar formació i ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual i risc d'exclusió. L'Ajuntament va assenyalar que els Mossos van reclamar "documentació relacionada amb diversos contractes de serveis de neteja viària i manteniment de l'espai públic corresponents als anys 2022, 2023 i 2024".
El patronat de la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL) es va reunir d'urgència aquest dimecres 22 d'abril per a aprovar decisions de gran importància que no han transcendit oficialment. Diverses fonts coneixedores del cas sí que apunten a possibles canvis en el lideratge de l'entitat per a redreçar complicacions econòmiques i marcar distàncies amb l'anterior equip directiu, ara sota la lupa d'un tribunal de Martorell. El patronat de la FIL està format pels alcaldes d'Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató.
Un suposat viratge directiu de la FIL seguiria el deixant del relleu i posterior recol·locació de l'exdirector general, Jordi Minguito, un dels detinguts per la Unitat Anticorrupció dels Mossos d'Esquadra al febrer del 2025. Els dirigents que seguien al capdavant de la FIL fins ara eren de la confiança de Minguito. Les fonts consultades assenyalen que Minguito continua formant part de la FIL a hores d'ara, però relegat a un paper secundari. En el seu moment no va ser acomiadat —se li va assignar un càrrec a mesura— per a evitar un espinós conflicte laboral.
