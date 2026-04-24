Retards a l'R4 després d'estar tallada entre Martorell i l'Hospitalet per la presència d'un cadàver a les vies
Protecció Civil informa que una persona s'ha electrocutat
ACN
Martorell
L'R4 registra retards que poden superar els 20 minuts després que la circulació hagi estat tallada aproximadament una hora entre Martorell Central i l'Hospitalet de Llobregat per la presència d'un cadàver a la zona de vies, segons ha informat Renfe. Protecció Civil ha afegit que el que havia passat és que una persona s'ha electrocutat.
El cos estava entre les estacions de Castellbisbal i Molins de Rei.
