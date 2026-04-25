Localitzen una persona desorientada en una zona boscosa d’Abrera
L'home es va perdre seguint un mapa
Una persona que s’havia endinsat en una zona boscosa d’Abrera i no sabia com sortir-ne va ser localitzada la nit de divendres gràcies a l’actuació de la Policia Local.
L’avís es va rebre a les 23.18 hores a través del telèfon d’emergències 112, quan l'home va avisar que s'havia desorientat seguint un mapa i se li havia fet de nit. Inicialment es va activar una dotació, però finalment no va ser necessari fer la sortida, ja que la Policia Local va informar que la persona havia estat trobada i es trobava fora de perill
