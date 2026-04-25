Recta final de les obres de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires que s'obrirà al maig
L’execució de l’última fase dels treballs, d'una obra de 31 milions, requereix el tancament de l’actual B-224 al barri del Pou del Merli, a partir d’aquest dissabte
Les obres de desdoblament de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, una intervenció que facilitarà la mobilitat i, sobretot, donarà seguretat a una via amb accidentalitat elevada, entren en la recta final. Aquesta obra, que suposa una inversió de més de 31 milions d'euros. La carretera és un corredor estratègic en la comunicació entre el nord del Baix Llobregat i l'Anoia.
Els últims treballs d’urbanització i de pavimentació requereixen el tancament de l’actual B-224 al barri del Pou del Merli, entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, des d'aquesta setmana i fins al 15 de maig. Així, el trànsit es vehicularà per la nova carretera, de manera provisional, amb un carril de circulació per sentit i amb senyalització d’obres, segons han explicat fonts del departament de Territori, que és qui està duent a terme la intervenció.
D’altra banda, les actuals parades d’autobusos que donen servei al Pou del Merli quedaran anul·lades durant aquest període i traslladades provisionalment a la rotonda que hi ha a 100 metres en direcció a Martorell.
Tram de desdoblament
Les obres comporten el desdoblament d’un tram de dos quilòmetres de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. En un primer tram de 500 metres, el desdoblament es recolza en l’actual B-224 i a continuació se’n separa cap al nord. Així, es crea una nova connexió a Martorell que completarà l’existent, alhora que la B-224 actual passarà a tenir una funcionalitat més local.
A més de la construcció de la nova carretera, les obres inclouen altres treballs com el desviament de serveis afectats, les tasques de senyalització, abalisament, drenatge i seguretat, la generació de passos de fauna, i el reforç del ferm d’un tram d’un quilòmetre de la B-224 actual. Es preveu que l’obra quedarà completada a finals de maig, segons les mateixes fonts.
Aquesta actuació permetrà treure uns 30.000 vehicles diaris que ara travessen la urbanització del Pou del Merli de Martorell i facilitarà la relació d’aquest sector amb el nucli urbà. S’emmarca en un conjunt d’actuacions que el Govern està desenvolupant per afavorir les condicions per a la circulació a la B-224, en funció de les característiques i funcionalitat de cada tram.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies
- Mor un home presumptament electrocutat a l'R4 mentre estaria robant coure