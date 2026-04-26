Rescaten dos escaladors bloquejats a Montserrat

Un helicòpter ha ajudat a les dues persones atrapades a poder baixar fent ràpel

Els Bombers descencallant les cordes dels escaladors a Montserrat

Els Bombers descencallant les cordes dels escaladors a Montserrat / Bombers de la Generalitat

Els Bombers han rescatat aquest diumenge a la tarda dos escaladors que havien quedat bloquejats a la Gorra Frígia (Collbató), al massís de Montserrat, després que se’ls enganxessin les cordes. L’avís s’ha rebut a les 17.17 hores a través del 112 i s’hi ha desplaçat un helicòpter. Els efectius han accedit fins al punt on es trobaven els afectats, han pogut alliberar les cordes i, un cop resolta la incidència, els mateixos escaladors han pogut baixar rapelant sense més complicacions.

Els Bombers ajudant als escaladors encallats a Montserrat

Els Bombers ajudant als escaladors encallats a Montserrat / Bombers de la Generalitat

Aquest rescat arriba en un context de preocupació per la seguretat a la muntanya de Montserrat. Recentment, els Agents Rurals han desmuntat cinc vies d’escalada a la zona de Can Jorba (el Bruc) després de l’accident mortal de l’11 d’abril per una caiguda de roques. Els tècnics alerten que es tracta d’un terreny geològicament inestable, amb risc de despreniments agreujat per factors com les pluges torrencials i el canvi climàtic, i recorden que la muntanya “no és un entorn controlat” i que cal extremar la precaució.

