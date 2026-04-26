Rescaten dos escaladors bloquejats a Montserrat
Un helicòpter ha ajudat a les dues persones atrapades a poder baixar fent ràpel
Els Bombers han rescatat aquest diumenge a la tarda dos escaladors que havien quedat bloquejats a la Gorra Frígia (Collbató), al massís de Montserrat, després que se’ls enganxessin les cordes. L’avís s’ha rebut a les 17.17 hores a través del 112 i s’hi ha desplaçat un helicòpter. Els efectius han accedit fins al punt on es trobaven els afectats, han pogut alliberar les cordes i, un cop resolta la incidència, els mateixos escaladors han pogut baixar rapelant sense més complicacions.
Aquest rescat arriba en un context de preocupació per la seguretat a la muntanya de Montserrat. Recentment, els Agents Rurals han desmuntat cinc vies d’escalada a la zona de Can Jorba (el Bruc) després de l’accident mortal de l’11 d’abril per una caiguda de roques. Els tècnics alerten que es tracta d’un terreny geològicament inestable, amb risc de despreniments agreujat per factors com les pluges torrencials i el canvi climàtic, i recorden que la muntanya “no és un entorn controlat” i que cal extremar la precaució.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Descobreix els set Patrimonis de la Humanitat que es troben a Catalunya: des de conjunts monumentals fins a festes populars
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda