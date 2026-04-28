Els Mossos d'Esquadra detenen un home de 55 anys acusat de robar amb violència en un establiment de Martorell
L'arrestat va empènyer i immobilitzar la dependenta mentre li exigia la recaptació de la caixa enregistradora
Un home de 55 anys va ser detingut el passat 21 d'abril com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència a Martorell pels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc el dia 10 del mateix mes, a un establiment comercial. L'autor del delicte hi va entrar fent-se passar per un client, així s'hi va quedar una bona estona, mostrant-se interessat pels productes amb la finalitat d'assegurar-se que no quedessin clients a l'interior.
Quan es va quedar sol, l'individu es va dirigir a la zona de pagament, on hi havia una treballadora a la qual va empènyer i immobilitzar mentre li exigia que buidés el contingut de les caixes registradores. Després va agafar un moneder que hi havia sota el taulell amb la recaptació del dia i va marxar.
Quan els agents van ser informats del succés, es va iniciar una investigació per a trobar-ne l'autor. D'entre els diferents mètodes que van seguir, els Mossos van prendre declaració a la víctima i van revisar les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat d'un establiment proper. Així, es va trobar una imatge d'un home que la propietària del local va reconèixer com el presumpte agressor, i els investigadors van aconseguir identificar-lo.
Dimarts de la setmana passada, el sospitós, de 55 anys i amb quatre antecedents policials pel mateix tipus de delicte, va ser detingut i passarà a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Martorell.
