La policia local de Martorell atura un cotxe sospitós i hi troba més de 9.000 euros amagats
El conductor va intentar fugir d'un control de la policia , que ja havia aturat un altre vehicle relacionat amb el cas
La policia local de Martorell van localitzar la setmana passada un vehicle amb més de 9.000 euros amagats, després que el seu conductor intentés fugir d'un control.
La matinada de dilluns de la setmana passada, els agents van detectar un vehicle en marxa amb un ocupant a l’interior i una persona a les proximitats que, en veure la presència policial, va fugir a peu. La policia local va interceptar la persona que fugia mentre van comunicar els fets a la resta de patrulles, que es van posar a buscar el vehicle, que també havia desaparegut. Els agents van començar a fer recerca per la zona, i van acabar interceptant el vehicle i identificant el conductor.
Però mentre tot això passava, un altre vehicle es va apropar al punt on s’estava identificant el primer vehicle i, en veure la presència policial, va intentar esquivar-la, motiu pel qual el van aturar i identificar el conductor. Va ser en aquest cotxe, en el segon vehicle, on els agents van descobrir 9.650 € d’origen desconegut en un doble fons.
A partir d'aquí, van començar una línia d’investigació que els va portar a localitzar en un hotel de la població una altra persona vinculada amb aquests fets. Finalment, tots els fets han estat posats en coneixement de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Martorell.
