Demanen 26 anys de presó per a un home acusat d’intentar matar el seu pare i la parella d’aquest a Olesa de Montserrat
La Fiscalia sosté que l’acusat els va atacar per sorpresa amb una navalla al jardí de casa seva i els va causar ferides greus amb intenció de matar-los
La Fiscalia sol·licita un total de 26 anys de presó per a un home acusat d’haver intentat assassinar el seu pare i la parella d’aquest en un atac violent amb arma blanca ocorregut el febrer de 2023 a Olesa de Montserrat.
El cas, que arribarà a judici a l’Audiència de Barcelona aquest dijous, es va produir el 12 de febrer de 2023 cap a les 20.00 hores, quan segons l'escrit d'acusacions, l’acusat, major d’edat i sense antecedents penals, es va ocultar al jardí de l’habitatge familiar. Quan les víctimes van arribar i es disposaven a accedir a la casa, l’home es va abalançar sobre elles per l’esquena, sense previ avís i impedint qualsevol possibilitat de defensa, i amb una navalla va propinar múltiples cops al cap i diverses punyalades dirigides al coll i a altres parts vitals, mentre proferia amenaces de mort. L’agressió només es va interrompre quan una veïna va advertir la situació, moment en què el presumpte autor va fugir del lloc amb un vehicle, on posteriorment es va localitzar l’arma utilitzada.
Les conseqüències de l’atac van ser especialment greus per a ambdues víctimes. Una d’elles va patir una fractura mandibular, pèrdua d’una peça dental i múltiples ferides facials, amb un període de curació de més de quatre mesos i seqüeles estètiques permanents.
L’altra víctima va resultar encara més greument ferida, amb fractures cranials, lesions al sinus maxil·lar i la presència d’un cos metàl·lic incrustat al crani, que va requerir diverses intervencions quirúrgiques, inclosa una cranioplàstia. El procés de recuperació es va allargar més d’un any i ha deixat seqüeles tant físiques com psicològiques, entre elles un trastorn per estrès posttraumàtic.
Dos delictes d’assassinat en grau de temptativa
El Ministeri fiscal qualifica els fets com a dos delictes d’assassinat en grau de temptativa, atesa la violència de l’atac, l’ús d’una arma blanca i la direcció dels cops cap a zones vitals. A més, en el cas del pare, s’aplica l’agreujant de parentiu.
Per aquests fets, es demanen 15 anys de presó per un dels delictes, i 11 anys de presó per l’altre.
Així mateix, la Fiscalia sol·licita la prohibició d’aproximació i comunicació amb les víctimes a una distància mínima de 1.000 metres durant un període superior al de la pena de presó, així com el decomís i destrucció de l’arma utilitzada. En concepte de responsabilitat civil, el Ministeri fiscal reclama indemnitzacions de 19.137 euros per a una de les víctimes i de 55.952 euros per a l’altra, quantitats que inclouen tant els dies de curació com les seqüeles derivades de les lesions.
L’acusat es troba en presó provisional des del mateix 12 de febrer de 2023, mesura que ha estat prorrogada, i la Fiscalia sol·licita que es mantingui fins a la celebració del judici, que serà aquest dijous a la secció 10a de l’Audiència.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana