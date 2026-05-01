Dues cel·les incendiades alhora i un cas de vexació sexual a una funcionària en un sol dia a Brians 2
El personal de la presó, que encara va haver d'atendre més emergències durant la jornada, exigeix més efectius al Govern
La jornada d'ahir va ser extremadament complexa al Centre Penitenciari Brian 2, a Sant Esteve Sesrovires. En només un dia, el personal de la presó va haver d'atendre mitja dotzena d'emergències greus. Les més crítiques van ser un presumpte cas d'assetjament sexual a una treballadora per part d'un intern i dos incendis.
Com denuncia la secció específica del sindicat Unió General de Treballadors (UGTPresons), la situació d'inseguretat que s'hi viu es deriva de la manca d'ajuda. Els representants de la plantilla lamenten que el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica no hagi complert el seu compromís al respecte. Per aquesta raó, ahir mateix es van haver de resoldre conflictes molt delicats sense comptar la dotació suficient.
Durant el matí, un reclús va provocar un foc a la seva cel·la. Malgrat les flames i el fum, no es va activar el detector d'incendis. Els efectius es van mobilitzar a gran velocitat i, quan encara estaven atenent aquesta urgència, va arribar l'avís que hi havia una altre espai que s'estava cremant.
L'actuació dels funcionaris va impedir que hi hagués ferits. Sigui com sigui, com relaten els testimonis, aquells van ser moments d'angoixa. I la mateixa sensació va experimentar l'empleada que es va veure obligada a denunciar un pres per la seva actitud i els seus comentaris intimidatoris i vexatoris de caràcter suposadament sexual.
La resta d'incidències van ser igualment controlades, la qual cosa no impedeix que els portaveus d'UGTPresons exigeixin a l'Administració una resposta ràpida i adequada per a aquest equipament.
