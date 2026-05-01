Esparreguera vol garantir el dret al lleure d'infants i adolescents amb discapacitat
Es crea una partida de 54.000 per poder tenir vetlladors en aquestes activitats socio-educatives
L'Ajuntament d'Esparreguera vol que els infants i adolescents amb discapacitat puguin tenir accés a les ofertes de lleure de la població i ha creat una partida de 54.000 euros per fer-ho possible, bàsicament perquè en aquestes activitats es compti amb vetlladors de suport. En el ple municipal del mes d'abril, gràcies a un acord entre govern i el grup de Junts, "es van aprovar inicialment les bases reguladores per a finançar el reforç de professionals de suport per a la inclusió d’infants i adolescents amb discapacitat o necessitats educatives especials".
Expliquen fonts de l'Ajuntament, que aquest punt, que va centrar l'interès de diferents grups municipals durant la sessió, va rebre el vot favorable dels regidors i regidores del govern (PSC i ERC) i dels grups de l'oposició d'Esparreguera en Comú Podem (ECP), la CUP, Junts per Esparreguera (JxE), el Partit Popular (PP) i el regidor no adscrit, mentre que Esparreguera 2031-Junts (E2031) es va abstenir.
La regidora d’Educació, Desirée Gómez, va explicar que l’objectiu és donar suport a les entitats que organitzen activitats per a infants d’entre 0 i 17 anys, finançant figures com monitors vetlladors o serveis d'infermeria amb una partida de 53.895 euros. Durant el debat, la regidora d’E2031-Junts, Neus Roca, va justificar l’abstenció del seu grup pels dubtes sobre la complexitat de la justificació de la subvenció per part de les entitats i va lamentar que no es contemplin els infants amb discapacitats severes que no es poden integrar en grups ordinaris. El regidor d’ECP, Joan Sánchez, va donar suport a la mesura però va demanar un pla d’acompanyament per a quan aquests joves superin els 18 anys. El regidor de Junts x Esparreguera, Jordi Morales, va celebrar que la proposta fructifiqui fruit de l’acord pressupostari del seu grup amb el govern, mentre que el regidor no adscrit, Francisco Aguilar, va remarcar que la discapacitat no hauria de tenir límit d’edat. La regidora Gómez va tancar el punt refermant que es tracta d’un primer pas necessari que s'anirà perfeccionant.
En la mateixa sessió plenària es va validar, per unanimitat, la pròrroga per al 2027 del conveni amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat per al Taller Ocupacional de Can Comelles, mantenint les 53 places de teràpia ocupacional i inserció. I, en l'apartat d'urgències, també amb la unanimitat de tots els grups municipals, el Ple va declarar d’especial interès municipal les obres d’enderroc i construcció de la nova escala del teatre de La Passió, fet que facilitarà a aquesta entitat la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i del 100% de la taxa urbanística.
