Rescaten una dona que s'ha torçat el turmell a Montserrat

Els Bombers, la Creu Roja i el SEM l'han traslladada amb llitera de mà fins on l'ha pogut recollir l'ambulància

Els equips d'emergència traslladen la dona amb la llitera fins la zona del Monestir / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Una dona ha resultat ferida aquest migdia en patir una caiguda mentre caminava per la zona de la Santa Cova de Montserrat. Segons les primeres estimacions, en la caiguda la dona hauria patit un esquinç o una torçada de turmell.

El fet és que no podia caminar, i els Bombers han activat una dotació de Collbató i el SEM també s'ha traslladat fins a la zona. En arribar, han deixat l'ambulància al Monestir i s'han desplaçat fins al lloc de l'accident, acompanyats de la Creu Roja. L'avís s'ha donat a les 13.48 hores.

Un cop allà han immobilitzat el turmell de la dona, l'han carregada a la llitera de mà i traslladat a la zona on hi havia l'ambulància, que l'ha evacuat a l'Hospital.

Els equips d'emergència traslladen la dona fins la zona del Monestir / Bombers de la Generalitat

