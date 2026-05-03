La Passió d'Olesa tanca la temporada amb bona assistència i bones sensacions
L'espectacle guanya pes dramatúrgic i el públic està al voltant de les 6.000 persones, en xifres de rècord com el 2025
Regió7
La Passió d’Olesa de Montserrat ha tancat temporada una sensació molt positiva i una assistència de públic que està al voltant de l es 6.000 persones despreés de 8 representacions. El divendres 1 de maig es va fer l'última de les representacions. Els espectados és el termòmetre que indica l'èxit de la proposta, però els organitzadors de l'espectcle també destaquen la implicació dels col·laboradors. A l’espera del recompte final, l’entitat preveu xifres molt similars a les de la temporada anterior, que ja va ser de rècord amb uns 6.000 espectadors, en una edició que ha consolidat l’evolució artística de l’espectacle i ha tornat a evidenciar la forta implicació col·lectiva que el fa possible.
La darrera funció va ser tan especial que, fins i tot, tot just tancat el teló després de l’ascenció de Jesús, es va tornar a alçar i van aparèixer a l'escenar les desenes de persones que no apreixen a escena, però que fan possible l'espectacle i van rebre un càlid i entusiata aplaudiment de la platea, plena.
El president de La Passió d’Olesa, Pere Quer, ha confirmat el bon balanç de la temporada: “hem complert les expectatives que ens havíem fet a principi de temporada” i, a falta del recompte final, ha apuntat que les xifres d’assistència estaran molt a prop de les de l’any passat, que “ja va ser un any boníssim i un any de rècord”, amb 6.000 espectadors.
Quer ha situat aquest èxit en el procés de transformació iniciat els darrers anys. Segons el president de l’entitat, “hem tingut un parell de punts d’inflexió bastant importants”, que han permès millorar aspectes clau com “l’emotivitat i la força que es transmet”.
