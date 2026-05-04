Quatre intoxicats i tres cotxes cremats en un incendi en un pàrquing comunitari a Esparreguera

El SEM va atendre una quarta persona que va ser donada d'alta in situ

Pàrquing comunitari d'Esparraguera on ha succeït l'incendi / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Jordi Torres Cusidó

ACN

Esparraguera

Tres persones van resultar ferides lleus en un incendi en un pàrquing comunitari a Esparreguera aquest diumenge al vespre, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

El telèfon 112 va rebre l'avís a les 20.02 hores, per un incendi en un pàrquing compartit per dos blocs al carrer del Torrent del Mal. Hi van cremar tres turismes i va afectar completament la resta del pàrquing. Part dels veïns van ser desallotjats i altres confinats.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre i traslladar tres afectats pel fum, lleus, a l'Hospital de Martorell. A més en va atendre un quart, també per inhalació de fum, que va ser donat d'alta in situ.

El SEM va activar quatre ambulàncies i dos equips conjunts SEM-Bombers. Aquests últims hi van destinar vuit dotacions.

El Centre de Tecnologia Forestal alerta de l'excessiva extracció de llentiscle de la natura a Catalunya

Quatre intoxicats i tres cotxes cremats en un incendi en un pàrquing comunitari a Esparreguera

Masella: la temporada del mig milió d'esquiadors

Moeve Fútbol Zone 1x24: la jornada 34 de LaLiga a debat i focus en el Girona-Mallorca

L’Iran perd un any de PIB i dos milions de llocs de treball en dos mesos de guerra

L'Oficina Mòbil d'Atenció Ciutadana de la Generalitat torna a Solsona

Judith Butler, referent del feminisme: "La ultradreta apel·la a la por i a l’odi"

El Último de la Fila, una tornada èpica a l’Estadi Olímpic
