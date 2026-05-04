Quatre intoxicats i tres cotxes cremats en un incendi en un pàrquing comunitari a Esparreguera
El SEM va atendre una quarta persona que va ser donada d'alta in situ
ACN
Tres persones van resultar ferides lleus en un incendi en un pàrquing comunitari a Esparreguera aquest diumenge al vespre, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
El telèfon 112 va rebre l'avís a les 20.02 hores, per un incendi en un pàrquing compartit per dos blocs al carrer del Torrent del Mal. Hi van cremar tres turismes i va afectar completament la resta del pàrquing. Part dels veïns van ser desallotjats i altres confinats.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre i traslladar tres afectats pel fum, lleus, a l'Hospital de Martorell. A més en va atendre un quart, també per inhalació de fum, que va ser donat d'alta in situ.
El SEM va activar quatre ambulàncies i dos equips conjunts SEM-Bombers. Aquests últims hi van destinar vuit dotacions.
