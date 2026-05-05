Dos policies ferits en intentar evitar una baralla amb ganivets a Martorell
Els agents van detenir una persona per la disputa, que va ser entre dues famílies rivals de fora de la població
Dos agents de la Policia Local de Martorell van resultar ferits en intervenir per aturar una baralla amb armes blanques a la població. La policia local va rebre una trucada informant que s’estava produint una baralla entre deu persones. Els agents es van desplaçar ràpidament al lloc, i van intervenir per aturar la baralla. En fer-ho, dos agents van resultar ferits, un d’ells després de rebre una mossegada al braç per part d’una persona.
La Policia va aconseguir desarmar una persona que exhibia una navalla i va procedir a la seva detenció per un delicte d’amenaces i baralla tumultuària. Després de realitzar una investigació per saber el motiu de la baralla, es va saber que van ser per dues famílies de fora de Martorell que tenien problemes del passat i en trobar-se, es van barallar.
En un comunicat de la policia local es condemna totalment aquests actes de violència al municipi i es desitja una ràpida recuperació als companys del cos.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès