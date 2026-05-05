Dos policies ferits en intentar evitar una baralla amb ganivets a Martorell

Els agents van detenir una persona per la disputa, que va ser entre dues famílies rivals de fora de la població

La policia local de Martorell va requisar algunes de les navalles dels participants a la baralla / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

Dos agents de la Policia Local de Martorell van resultar ferits en intervenir per aturar una baralla amb armes blanques a la població. La policia local va rebre una trucada informant que s’estava produint una baralla entre deu persones. Els agents es van desplaçar ràpidament al lloc, i van intervenir per aturar la baralla. En fer-ho, dos agents van resultar ferits, un d’ells després de rebre una mossegada al braç per part d’una persona.

Una de les navalles requisades a la baralla amb armes blanques / Policia Local de Martorell

La Policia va aconseguir desarmar una persona que exhibia una navalla i va procedir a la seva detenció per un delicte d’amenaces i baralla tumultuària. Després de realitzar una investigació per saber el motiu de la baralla, es va saber que van ser per dues famílies de fora de Martorell que tenien problemes del passat i en trobar-se, es van barallar.

En un comunicat de la policia local es condemna totalment aquests actes de violència al municipi i es desitja una ràpida recuperació als companys del cos.

