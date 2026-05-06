Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Polígon del Pont Nou IIRodaliesHantavirusFem ÒperaEntrades Festival CaminsLa Meva Salut
instagramlinkedin

El Papa inclou una visita a la presó de dones de Brians 1 de Barcelona dins del seu viatge a Catalunya

El Pontífex passarà pel centre penitenciàri el 10 de juny, abans de la pregària del Sant Rosari a Montserrat

El papa Lleó XIV

El papa Lleó XIV / LUCA ZENNARO

Roberto Bécares

Madrid

El papa Lleó XIV inclourà una visita a la presó de dones de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) dins del viatge a Espanya que farà entre el 6 i el 12 de juny i que inclou parades a Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife i Gran Canària. Ho farà el pròxim dia 10 de juny, abans de fer la pregària del Sant Rosari a l’Abadia de Santa Maria de Montserrat.

El viatge es produirà 15 anys després de l’última presència d’un Pontífex al país —la de Benet XVI, el 2011— i coincidirà, a més, amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, que va morir el 10 de juny del 1926 a Barcelona.

Notícies relacionades

Els detalls del viatge papal s’han conegut aquest matí en una roda de premsa oferta a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, en què han participat mossèn Luis Argüello, president de la CEE i arquebisbe de Valladolid; el cardenal José Cobo, arquebisbe de Madrid; el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona; mossèn José Mazuelos, bisbe de Canàries, i mossèn Eloy Santiago, bisbe de Tenerife.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  2. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  3. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  8. La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

El Papa inclou una visita a la presó de dones de Brians 1 de Barcelona dins del seu viatge a Catalunya

El Papa inclou una visita a la presó de dones de Brians 1 de Barcelona dins del seu viatge a Catalunya

Un llibre de converses retrata les diferents facetes de Feliu Formosa i mostra la seva cara més íntima

Un llibre de converses retrata les diferents facetes de Feliu Formosa i mostra la seva cara més íntima

'LoupO Coexistence', el projecte que ha de fer conviure ossos i llops amb l'activitat rural al Pirineu

'LoupO Coexistence', el projecte que ha de fer conviure ossos i llops amb l'activitat rural al Pirineu

Oriol Mitjà, infectòleg: "La letalitat de la variant dels Andes de l'hantavirus pot arribar al 40%"

Oriol Mitjà, infectòleg: "La letalitat de la variant dels Andes de l'hantavirus pot arribar al 40%"

La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de blau amb motiu del Dia d’Europa

La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de blau amb motiu del Dia d’Europa

Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez sigui «el número 1» i defensa que Ábalos encapçala l’organització criminal

Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez sigui «el número 1» i defensa que Ábalos encapçala l’organització criminal

Pimec reclama a les empreses que no deixin d'apujar els salaris malgrat la guerra de l'Iran: "És urgent i necessari"

Pimec reclama a les empreses que no deixin d'apujar els salaris malgrat la guerra de l'Iran: "És urgent i necessari"

Una empremta dactilar a una bossa de plàstic va conduir a detenir l'acusat d'esquarterar un home a Piera

Una empremta dactilar a una bossa de plàstic va conduir a detenir l'acusat d'esquarterar un home a Piera
Tracking Pixel Contents