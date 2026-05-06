El Papa inclou una visita a la presó de dones de Brians 1 de Barcelona dins del seu viatge a Catalunya
El Pontífex passarà pel centre penitenciàri el 10 de juny, abans de la pregària del Sant Rosari a Montserrat
Roberto Bécares
El papa Lleó XIV inclourà una visita a la presó de dones de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) dins del viatge a Espanya que farà entre el 6 i el 12 de juny i que inclou parades a Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife i Gran Canària. Ho farà el pròxim dia 10 de juny, abans de fer la pregària del Sant Rosari a l’Abadia de Santa Maria de Montserrat.
El viatge es produirà 15 anys després de l’última presència d’un Pontífex al país —la de Benet XVI, el 2011— i coincidirà, a més, amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, que va morir el 10 de juny del 1926 a Barcelona.
Els detalls del viatge papal s’han conegut aquest matí en una roda de premsa oferta a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, en què han participat mossèn Luis Argüello, president de la CEE i arquebisbe de Valladolid; el cardenal José Cobo, arquebisbe de Madrid; el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona; mossèn José Mazuelos, bisbe de Canàries, i mossèn Eloy Santiago, bisbe de Tenerife.
