Tractament
L’assassí d’Esplugues entra a la unitat psiquiàtrica de Brians 1
Germán González
L.B., l'home de nacionalitat marroquina de 37 anys que dissabte passat va apunyalar mortalment una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat va ingressar a la presó aquest dimarts per ordre de la plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància d'aquesta localitat. Ho va fer a la unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP) de la presó Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) ja que actualment està sota tractament mèdic, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.
Habitualment existeix una unitat d'ingressos per als interns nouvinguts en què s'aclimaten al centre. No obstant, l'acusat hauria anat a la UHPP per poder estudiar el tipus de trastorn mental que té. Els forenses que el van examinar abans de la compareixença al jutjat van dictaminar que podria tenir un problema de salut mental. En les primeres investigacions del crim, els Mossos ja van descartar el mòbil terrorista i van apuntar que va patir un brot psicòtic. Es dona la circumstància que el 2022 a Burgos, el sospitós va protagonitzar un incident en el qual es va atrinxerar al castell i va llançar pedres a ciutadans i policies, com ha avançat aquest diari.
Durant la seva compareixença al jutjat, l'acusat, que només va respondre al seu advocat, va explicar que no recordava gairebé res del que va passar dissabte, segons fonts judicials.
Atac per l’esquena
La principal hipòtesi dels investigadors és que el sospitós hauria estat sota un brot psicòtic quan va apunyalar repetidament al coll i tòrax la dona, d'origen xinès, i va lesionar lleument un altre veí que es va enfrontar a ell. Els investigadors tenen clar que va abordar la víctima per darrere, sense que ella tingués possibilitat de defensar-se i li va clavar repetidament el ganivet, per això el jutjat considera que va cometre l'assassinat malgrat que mentalment estigués trastornat.
Després del crim, L. B. se’n va anar cap a la Diagonal i allà el va aturar una patrulla dels Mossos d’Esquadra juntament amb agents de la Guàrdia Urbana. Es tava molt alterat, segons fonts de la investigació.
