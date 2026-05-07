La Policia Local deté dues persones a Martorell per robar dins d'un cotxe
Els autors van ser identificats com a participants en altres dos robatoris
La Policia Local de Martorell va detenir dues persones per un robatori amb força a l’interior d’un vehicle. La comissaria del cos a Martorell va rebre una trucada informant que s’havia produït un robatori a l’interior d’un vehicle, i les persones denunciants van facilitar la descripció de l’autor.
Les patrulles de servei van iniciar la recerca per la zona sense tenir èxit inicialment, però durant la nit, mentre els agents feien patrullatge preventiu, van observar un grup de persones que sortia corrents en veure la patrulla. Els agents van interceptar un dels joves que coincidia plenament amb la descripció aportada en el robatori.
Després de portar a terme una investigació, es va poder determinar que hi havia un segon autor, ja que es van localitzar en el seu poder objectes de vehicles que havien denunciat robatoris, i es va poder concloure que finalment van ser tres els vehicles violentats.
Per tant, a ambdues persones se les considera autores de robatori a l’interior del vehicle, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.
La Policia Local de Martorell recorda que és fonamental aportar la descripció dels autors d’un delicte per poder localitzar-los i procedir a la seva detenció si fos necessari.
