Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusLa Meva Salut
instagramlinkedin

La Policia Local deté dues persones a Martorell per robar dins d'un cotxe

Els autors van ser identificats com a participants en altres dos robatoris

Un dels detinguts pel robatori amb força a l'interior de vehicle

Un dels detinguts pel robatori amb força a l'interior de vehicle / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell va detenir dues persones per un robatori amb força a l’interior d’un vehicle. La comissaria del cos a Martorell va rebre una trucada informant que s’havia produït un robatori a l’interior d’un vehicle, i les persones denunciants van facilitar la descripció de l’autor.

Les patrulles de servei van iniciar la recerca per la zona sense tenir èxit inicialment, però durant la nit, mentre els agents feien patrullatge preventiu, van observar un grup de persones que sortia corrents en veure la patrulla. Els agents van interceptar un dels joves que coincidia plenament amb la descripció aportada en el robatori.

Detenció de dues persones per robatori amb força a l’interior d’un vehicle a Martorell

Detenció de dues persones per robatori amb força a l’interior d’un vehicle a Martorell / Policia Local de Martorell

Després de portar a terme una investigació, es va poder determinar que hi havia un segon autor, ja que es van localitzar en el seu poder objectes de vehicles que havien denunciat robatoris, i es va poder concloure que finalment van ser tres els vehicles violentats.

Per tant, a ambdues persones se les considera autores de robatori a l’interior del vehicle, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

Notícies relacionades

La Policia Local de Martorell recorda que és fonamental aportar la descripció dels autors d’un delicte per poder localitzar-los i procedir a la seva detenció si fos necessari.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  2. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  3. Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
  4. La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
  5. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  6. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  7. Pons Joiers de Manresa posa al dia un negoci tradicional en la seva tercera generació
  8. Veïns de Pinós van veure el llop a la vora de casa abans del segon atac al Solsonès

La Policia Local deté dues persones a Martorell per robar dins d'un cotxe

La Policia Local deté dues persones a Martorell per robar dins d'un cotxe

L’Anoia serà l’epicentre de les Finals Territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya

L’Anoia serà l’epicentre de les Finals Territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya

L'engany de les pastilles amb heroïna que havien de passar per la Catalunya central

L'engany de les pastilles amb heroïna que havien de passar per la Catalunya central

L’evidència científica darrere la relació entre el consum de fruits secs i la salut cerebral

L’evidència científica darrere la relació entre el consum de fruits secs i la salut cerebral

Sanitat confirma que s'ha traslladat a Amsterdam el pacient amb símptomes d'hantavirus que estava a Gran Canària

Sanitat confirma que s'ha traslladat a Amsterdam el pacient amb símptomes d'hantavirus que estava a Gran Canària

El Consell Comarcal impulsa a Callús una nova Trobada de Dones del Bages

El Consell Comarcal impulsa a Callús una nova Trobada de Dones del Bages

Pantalles, sedentarisme i ultraprocessats: el còctel que dispara l’obesitat infantil

Pantalles, sedentarisme i ultraprocessats: el còctel que dispara l’obesitat infantil

La nova Cerdanya intercultural analitza el dol migratori

La nova Cerdanya intercultural analitza el dol migratori
Tracking Pixel Contents