Comencen les obres per construir un camp de futbol al barri de La Flora d’Olesa de Montserrat
L’actuació transformarà una parcel·la municipal en desús en un espai esportiu i de lleure per al veïnat
Ruben Costa
El Departament d’Espai Públic i Equipaments de l’Ajuntament d’Olesa ha iniciat les obres per habilitar un camp de futbol al barri de La Flora, en una parcel·la municipal qualificada de zona verda. L’actuació té com a objectiu convertir un espai de 870 metres quadrats, situat entre el carrer de Can Margarit i el carrer de Can Caspe, en un nou equipament lúdic i esportiu per al barri.
Els treballs han començat amb la neteja i desbrossada del terreny, així com el moviment de terres per a la futura instal·lació d’un paviment de sauló garbejat. El disseny del nou espai prioritza criteris d’accessibilitat, seguretat i integració amb l’entorn existent. El projecte preveu la instal·lació de porteries de futbol sala i handbol, quatre bancs i una xarxa de tancament perimetral. També s’habilitaran dos accessos al camp amb escales de travesses de fusta, un des del carrer de Can Margarit i un altre des del carrer de Can Caspe. L’objectiu de l’actuació és dotar el barri d’un espai comunitari que afavoreixi la convivència i l’activitat física. Segons ha explicat l’alcalde d’Olesa, Marc Serradó, es tracta d’una intervenció que permet aprofitar un solar municipal sense ús per oferir un equipament per al veïnat, especialment per als infants i joves del barri.
El regidor d’Espai Públic i Equipaments, Raül Asensio, ha destacat que aquest tipus d’instal·lacions contribueixen a la socialització i a la creació de comunitat als barris, i ha subratllat que el projecte forma part d’una línia de millores progressives a La Flora, on els darrers anys ja s’han dut a terme actuacions en enllumenat, asfaltat, clavegueram i senyalització. El consistori ha recordat que el barri, vinculat històricament a l’antiga colònia Sedó i integrat en un entorn de caire industrial, no disposa actualment de zones verdes ni equipaments lúdics, fet que reforça la importància d’aquesta actuació.
Les obres tenen un termini d’execució de tres setmanes i un pressupost de 43.983,03 euros.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos