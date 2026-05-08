S’inicien les obres a l’A-2 i la B-40 a Esparreguera amb el tall de la sortida 580 en sentit sud
Els treballs de connexió entre les dues autovies provoquen les primeres afectacions a la mobilitat a partir del mes de maig
Ruben Costa
Les obres per millorar la connexió entre les autovies A-2 i B-40 als termes municipals d’Esparreguera i Abrera entren en una nova fase i comportaran les primeres afectacions destacades a la mobilitat a partir d’aquest dimecres 6 de maig. La principal incidència serà el tall de la sortida 580 de l’A-2 en sentit Barcelona, a l’altura de La Plana, amb el desviament del trànsit cap a la sortida 581 sud. El projecte forma part de la planificació d’infraestructures viàries i ara inicia la seva fase d’execució amb les primeres afectacions.
Aquesta mesura, prevista durant uns tres mesos, afectarà especialment l’accés als barris de Can Rial i Mas d’en Gall, que només es podrà fer des de la sortida de l’autovia circulant en sentit nord. El projecte, impulsat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i amb un pressupost de 32,6 milions d’euros, contempla diverses actuacions per millorar la connexió viària entre l’A-2 i la B-40. Entre les principals intervencions hi ha l’ampliació de l’A-2 en sentit Lleida amb un tercer carril entre Olesa i Esparreguera, la reordenació de l’enllaç 580, la millora del drenatge del Torrent del Mal i la construcció d’una passarel·la per a vianants que connectarà els barris de Can Rial i Mas d’en Gall amb el nucli urbà.
Per facilitar la mobilitat durant les obres, s’han habilitat diverses alternatives d’accés al centre d’Esparreguera: per l’entrada nord (Collbató i antiga N-II), per l’entrada sud o per l’entrada centre circulant en sentit nord. Paral·lelament, també s’han produït canvis en l’estacionament. L’aparcament de la rotonda sud, a l’altura del Mercadona, ha quedat fora de servei temporalment per l’emmagatzematge de material d’obra. Com a alternativa, s’ha habilitat l’aparcament de l’antic aeri, al barri del Castell, que serà gratuït i sense limitació horària. Les obres es desenvoluparan per fases amb l’objectiu de reduir l’impacte sobre el trànsit i millorar progressivament la capacitat i la seguretat del conjunt de la infraestructura viària.
