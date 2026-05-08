Tallada l’R8 entre Cerdanyola UAB i Martorell pel descarrilament sense ferits d’un tren de mercaderies

Renfe estableix un servei alternatiu per carretera pel tram afectat

Viatgers esperant un tren a l'estació de Renfe / OSCAR BAYONA

ACN

Barcelona

El descarrilament d’un tren de mercaderies ha obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Martorell aquest divendres. Segons ha informat Adif, s’han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi. Tanmateix, Protecció Civil ha indicat que no hi ha ferits a causa de l’incident.

Davant d’aquesta situació, Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l’estació de Cerdanyola UAB.

