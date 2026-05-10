Un intern agredeix dos funcionaris a Brians 2
El sindicat UGTPRESONS alerta que la manca de personal manté el centre en una situació límit i adverteix que, si no s’hi actua amb urgència, impulsarà mobilitzacions
Regió7
Dos funcionaris del centre penitenciari de Brians 2 van ser víctimes d’una agressió greu aquest dissabte al matí. Segons ha denunciat el sindicat UGTPRESONS, els fets es van produir cap a les 9.30 hores al mòdul MR-8, quan un intern va accedir al menjador en un estat d’agitació evident. L’individu mostrava una actitud hostil i intimidatòria, proferint expressions inintel·ligibles mentre es dirigia als funcionaris i escopia a terra davant seu.
La situació va escalar ràpidament quan l’intern va agredir la cap de mòdul, a qui va colpejar al cap i al nas amb el puny tancat. Segons el relat sindical, l’agressor portava un encenedor amagat que hauria utilitzat com a objecte contundent. Posteriorment, també hauria llançat puntades de peu contra un altre funcionari i hauria intentat continuar agredint el personal present.
Davant la gravetat dels fets, els funcionaris van activar el protocol de seguretat i van intervenir per reduir l’intern, que continuava mostrant una actitud violenta, amb insults, amenaces i escopinades tant cap al personal de vigilància com cap al sanitari. Finalment, va ser traslladat al departament corresponent i se li van aplicar mesures de contenció.
Durant tota la intervenció, segons el sindicat, l’intern també va mantenir una actitud vexatòria i masclista, amb insults i expressions denigrants dirigides especialment a les professionals femenines presents, incloses responsables del centre i personal sanitari.Com a conseqüència de l’agressió, la cap de mòdul va necessitar assistència mèdica per les lesions sofertes.
UGTPRESONS ha condemnat els fets i ha reclamat que la direcció del centre presenti una denúncia per agressió a agents de l’autoritat. El sindicat també insisteix en la necessitat urgent d’incrementar la plantilla, advertint que la manca de personal està deteriorant la seguretat i posant en risc la integritat dels treballadors.
A més, no descarta noves mobilitzacions si no s’adopten mesures immediates per millorar les condicions laborals i de seguretat dins del centre penitenciari.
