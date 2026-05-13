Dues persones detingudes pel robatori de coure que ha deixat sense servei l'estació de Martorell i provocat retards a l'R4
Els Mossos els han detingut aquesta nit després d'una persecució per la B-23 i han recuperat 150 metres de cable de coure
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats del robatori el cable de coure que aquest dimecres ha deixat sense servei l'estació de Martorell, i ha provocat retards de més de 30 minuts a la línia R4.
Els fets s'han produït a les 3 de la matinada, quan els vigilants d'ADIF han detectat moviments sospitosos entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Han aviat els Mossos d'Esquadra que s'hi han presentat amb una patrulla, i han comprovat que hi havia dos homes a la zona carregat material a una furgoneta. En veure'ls, els dos homes han intentat escapar, i s'ha començat una persecució per l'N-340 i la B-23 fins que els han pogut aturar.
Els agents han detingut els dos homes per un delicte de robatori amb força i han recuperat els 150 metres de cable de coure que duien a l'interior de la furgoneta. A hores d'ara, segueix havent-hi circulació amb demores de 30 minuts de mitjana a causa del robatori de coure, i els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat.
