El mòbil i un maletí van salvar un home de morir a ganivetades a Olesa
L’Audiència de Barcelona jutjarà dijous l’acusat d’intentar matar el seu cunyat a cops de ganivet
El mòbil i el maletí li van salvar la vida a un home d’Olesa ara fa uns quatre anys. El 4 d’agost de 2022, víctima i agressor es van trobar a l’estació dels FFGG a Olesa. Es van discutir, i un dels homes va marxar cap a casa, mentre l’altre el seguia.
Segons l’escrit d’acusacions, en un moment donat l’agressor va treure de la seva ronyonera un ganivet d’uns 20 centímetres i va intentar clavar-li al pit. Però el telèfon mòbil va aturar el cop.
Veient que no li havia fet res, l’agressor encara va intentar clavar el ganivet dos cops més, aquesta vegada a l’abdomen. Però la víctima va poder fer servir el maletí que duia com a escut i, al mateix temps, com a arma de defensa. Al final, més enllà d’alguna contusió lleu, la víctima no va patir cap lesió, però, segons la fiscalia, si les ganivetades haguessin arribat al seu destí li haurien pogut causar lesions molt greus o directament la mort.
El judici es farà aquest dijous a la secció 22a de l’Audiència de Barcelona, i l’acusat s’enfronta a una petició fiscal de cinc anys de presó per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. També fa una petició d’ordre da’llunyament per un any més del que duri la condemna.
