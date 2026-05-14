Esparreguera rep un estudi per convertir l'antiga biblioteca en un nou espai cultural
La Diputació ha redactat dues propostes que ara el govern local haurà de veure com ho pot encabir en els pressupostos municipals
Regió7
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Esparreguera l’estudi de programació de l’antiga biblioteca Beat Domènech i Cal Boter, dos edificis de titularitat municipal que actualment estan sense ús i que el consistori vol reformar per tal de convertir-los en un equipament municipal conjunt.
L’estudi proposa dues alternatives per tal de posar en ús l’equipament tenint presents els condicionants normatius, especialment l’accessibilitat i la seguretat contra incendis de l’edificació.
La primera opció posa en ús la totalitat de les plantes de l’antiga biblioteca i la planta baixa de Cal Boter, creant un espai exterior complementari a la coberta de Cal Boter. D’altra banda, la segona opció posa en ús la totalitat de les plantes d’ambdós edificis, mantenint les mateixes sales grans, però augmentant el nombre de despatxos o sales de reunions.
Per a cadascuna de les dues opcions, segons han explicat fonts de l'ens provincial, el treball ha analitzat les alternatives d’implantació, els avantatges i els inconvenients i els costos associats, amb la voluntat d’oferir a l’Ajuntament un document que faciliti la presa de decisió sobre les actuacions i inversions a realitzar.
