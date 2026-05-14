Les càmeres de seguretat cacen un menor acusat d'amenaces i lesions lleus a Martorell
La Policia Local el va investigar arran d'una denúncia presentada durant la fira de primavera de la població
Les càmeres de seguretat instal·lades durant la festa de la primavera de Martorell van permetre identificar un menor acusat d'amenaces i lesions lleus.
La policia local de Martorell va atendre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una persona que va presentar denúncia per un delicte d’amenaces i lesions lleus produïdes en el marc de la fira de la festa de la primavera. Un cop es va tenir coneixement dels fets delictius, des d’aquesta policia es va treballar per traçar una línia d’investigació per identificar-ne els autors, i gràcies al sistema de videovigilància establert a la fira, es van poder visualitzar les imatges i identificar un presumpte autor dels fets, tot i que no es descarta investigar més persones.
En aquest cas, el presumpte autor era un menor d'edat que ha quedat denunciat i ara és investigat pels fets.
