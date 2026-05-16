Diversos ferits en una nova agressió al centre penitenciari Brians 2
Els fets es van produir aquest divendres durant la intervenció amb un intern que presentava una situació d’alteració extrema
Un nou episodi de violència al Mòdul 1 del centre penitenciari de Centre Penitenciari Brians 2 ha acabat amb diversos funcionaris lesionats, alguns dels quals han hagut de ser atesos pels serveis mèdics i derivats posteriorment a la mútua.
Segons ha informat el sindicat UGTPRESONS, els fets es van produir aquest divendres durant la intervenció amb un intern que presentava una situació d’alteració extrema i actitud agressiva, amb amenaces autolesives i intents d’agressió contra el personal.
Durant l’actuació, l’intern hauria intentat colpejar la cap d’unitat amb el puny alçat, agressió que va poder ser evitada gràcies a la intervenció ràpida dels funcionaris. Posteriorment, en el moment de la conducció, l’intern es va desfer reiteradament de les subjeccions, va provocar caigudes entre els treballadors i va causar lesions a diversos professionals.
Tant la cap d’unitat com altres funcionaris van ser atesos al mateix centre i derivats a la mútua com a conseqüència de les lesions.
El sindicat denuncia que es tracta del segon episodi violent amb intencionalitat contra una cap d’unitat en només dues setmanes, una situació que qualifiquen de “molt greu” i que, asseguren, genera una sensació d’“abandonament” entre la plantilla.
