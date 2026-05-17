L’Olesa femení d’hoquei patins assoleix l’ascens a Nacional Catalana
En un pavelló olesà ple a vessar, les locals han aconseguit el triomf en un partit d’infart davant del Cubelles (6-5), que era un rival directe en la lluita pel títol de lliga del grup 2 de Primera Catalana
Regió7
El Club Olesa Patí femení ha aconseguit aquest diumenge a la tarda una fita històrica amb l’ascens directe a Nacional Catalana, la màxima categoria d’hoquei patins depenent de la Federació Catalana (just per sota de l’Ok Lliga). En aquesta categoria hi ha actualment l’Igualada Femení Hoquei Club Patins.
Ha estat una fita assolida després d’un partit d’infart en un pavelló olesà ple a vessar i davant del que era un dels dos rivals directes en aquesta lluita, el Club Patí Cubelles, que ha arribat a dominar durant la primera part per 0 a 3. Abans del descans, les locals han aconseguit escurçar distàncies, un gol que els ha donat la primera empenta per tornar a entrar al partit.
A la segona part, les olesanes han sortit més ben posicionades en defensa i molt més intenses en atac, la qual cosa els ha permès marcar dos gols en poc marge de temps i aconseguir un empat a 3 que feia esclatar el pavelló. Però les del Garraf han reaccionat amb un gol molt ràpid, i encara amb un cinquè que semblava que ja faria impossible el triomf local.
Però les jugadores del Club Olesa Patí, empeses per un públic que no ha deixat de creure-hi ni d’animar, ha seguit assetjant la porteria del Cubelles, fins a arribar a capgirar el marcador amb tres gols que han fet embogir la graderia. El 6 a 5 ha arribat quan faltaven poc més de dos minuts, durant els quals les locals han hagut de treure forces per defensar l’únic resultat que els valia, el triomf. Una victòria que ha fet que les olesanes es proclamessin matemàticament campiones de lliga del grup 2 de Primera Catalana, tot i que encara resta una jornada que, a més a més, elles no disputaran perquè la tenen de descans (el grup té un nombre d’equips imparell).
Amb aquest triomf, han tancat la competició sumant 53 punts, gràcies a un balanç de 16 victòries, 5 empats i només 3 derrotes, cap d’ella al pavelló Joan Boada, que ha estat inexpugnable. Per darrere, el Club Patí Torrelles, amb 49 punts, i el Cubelles, amb 47, ja no poden matemàticament atrapar les olesanes, tot i que tots dos tenen encara una jornada més per jugar. Aquests dos equips sí que tenen assegurada la disputa d'un play-off amb dos conjunts més per aconseguir la tercera i última plaça d'ascens. Qui també puja de manera directa és el Salt, campió del grup 1 d'aquesta Primera Catalana.
L’equip olesà està formant per un bloc de jugadores locals vinculades des de sempre al club i dirigit per Eudald Castells: Aran Garcia (portera), Cristina Gramunt, Oliva Segura, Clara Segura, Aitana Laraña i Sílvia Porterias. A aquest bloc s’hi han afegit aquesta temporada dues peces, la martorellenca Noa Cobo i la santvicentina Mar Bricollé. També han participat en aquest ascens dues jugadores de l’equip de Segona Catalana, Alba Saiz i Joana Estatuet.
