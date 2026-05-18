El fiscal demana 7 anys de presó per intentar traficar amb drogues dins de la presó de Brians 2
El fiscal demana 7 anys de presó per a una persona a la qual acusa d'un delicte contra la salut pública. Els fets van ocórrer al Centre Penitenciari de Brians 2 l'any 2023.
Segons el fiscal, l'acusat, intern en aquest centre, va tornar d'un permís i va ser sorprès amb cocaïna i haixix. En concret, l'home va tornar a la presó a les 17.00 hores, i poca estona després va ser sotmès a un registre de cel·la. Al seu interior, els funcionaris de presons van trobar-hi 8 bossetes que contenien una substància marró, possiblement haixix, d'un pes total proper als 67 grams. I dues bossetes més amb 9,8 grans d'una substància blanca que contenien cocaïna amb una puresa del 56%. Per al fiscal queda clar que aquestes substàncies les tenia amb la voluntat de traficar o distribuir erntre els consumidors de dins de la presó. En el moment dels fets, el dia 1 de maig de 2023, aquesta droga hauria tingut un preu al mercat de 1182 euros.
El fiscal acusa l'home d'un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de substàncies que causen greus perjudicis a la salut, i comès en un establiment penitenciari, per la qual cosa sol·licita que sigui condemnat a 7 anys de presó i una multa de 3.500 euros. El judici es farà aquest dimecres a la Secció 5a de l'Audiència de Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny