La família Andic defensa la innocència de Jonathan: “No existeixen ni es trobaran proves contra ell”
Portaveus autoritzats asseguren que el convenciment sobre la seva innocència és “absolut”
ACN
BARCELONA
Portaveus de la família Andic han defensat aquest dimarts la innocència de Jonathan Andic i han assegurat que “no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell”. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és “absolut”, i s’han mostrat “segurs que el desenvolupament de les diligències així ho demostrarà”.
La família demana que es respecti, justament, la presumpció d’innocència del fill del fundador de Mango, que ha estat detingut aquest matí per la mort del seu pare i ha passat a disposició de la jutgessa que porta el cas.
