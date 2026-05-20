Deixa entrar voluntàriament la policia a casa seva i l'acaben detenint per possessió d’haixix i cocaïna
La Policia Local de Martorell i els Mossos l'acusen d'un delicte contra la salut pública i li intervenen més 1,3 quilograms d’haixix, 86 grams de cocaïna i 17.000 euros en efectiu
Els agents de la unitat canina de la policia local de Martorell van observar una persona amb actitud nerviosa mentre realitzaven patrullatge a peu. Era dimarts passat, dia 12 de maig, i el gos va marcar el ciutadà, un home de 32 anys que feia comentaris incoherents.
La Policia Local va procedir a la seva identificació i escorcoll, localitzant 4 bosses d’una substància estupefaent coneguda com a “cocaïna rosa” i 200 euros en efectiu. Tot i que l'home va manifestar que la droga era per a consum propi —el que motivar l'inici dels tràmits per a una denúncia administrativa—, el fet de no facilitar cap documentació acreditativa ni poder ser identificat pels mitjans habituals va obligar els agents a traslladar-lo a les dependències dels Mossos d’Esquadra de Martorell a efectes d’identificació, un procediment que inicialment va donar resultat negatiu.
Posteriorment, aquest mateix home va manifestar als agents que disposava de passaport al seu domicili, i va accedir voluntàriament a acompanyar-hi els agents, un habitatge compartit on l'individu té arrendada una habitació. El propietari del pis va autoritzar l’accés dels agents a les zones comunes. Durant l’acompanyament, que els agents van realitzar fins a la porta de l’habitació, la patrulla va observar que a l’interior d’aquesta i sobre una tauleta, hi havia una substància en forma de roca que, per les seves característiques, podria correspondre a cocaïna, així com una bàscula de precisió.
Davant d’aquests nous indicis, i un cop l’home va sortir de l’habitació i va lliurar la documentació, la Policia Local de Martorell va procedir a la seva detenció. En aquest moment, va ser traslladat a l’Àrea de Custòdia de Detinguts de la comissaria de Martorell de Mossos d’Esquadra que es van fer càrrec de les diligències policials. L’habitació va quedar tancada amb un cadenat i es va disposar un servei de custòdia de l'immoble durant el torn de nit, realitzat de forma coordinada entre la Policia Local de Martorell i la Unitat de Seguretat Ciutadana de Martorell.
Dimecres 13 de maig, el detingut, en presència del seu lletrat, va autoritzar voluntàriament l'entrada i escorcoll de la seva estança. Durant l’escorcoll, realitzat per la Unitat d'Investigació de Martorell amb la col·laboració de la policia local de Martorell, es van intervenir 1.332 grams d'haixix, 86,70 grams de cocaïna i 17.045 euros en efectiu, a més de diferents estris i eines per a la preparació i dosificació de la substància estupefaent en petites dosis. El detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell.
