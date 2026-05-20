Els Mossos detenen quatre persones i desmantellen un punt logístic de marihuana a Martorell
Els Mossos comissen 600 plantes i catorze quilos de cabdells
ACN
Els Mossos han detingut a Martorell quatre persones, dos homes de 57 i 23 anys i dues dones de 50 i 26 anys, en el desmantellament d’un centre de producció i distribució de marihuana. Tot i que les detencions es van fer el 12 de maig, la investigació va començar el 31 de març, quan els investigadors van detectar dos vehicles que es desplaçaven de forma coordinada des del nucli urbà del municipi cap a un barri de la població. Els agents van seguir-los i van observar com els ocupants entraven en un domicili sospitós. Poc després, van veure sortir-ne un d’ells i carregar dues bosses d’escombraries en un dels cotxes. En seguir i escorcollar el vehicle, la policia va trobar deu quilos de cabdells de marihuana.
Tot plegat va intensificar les sospites que la casa fos un centre de producció. Així, els investigadors van requerir la intervenció de l’Àrea Aèria. Mitjançant l’ús de drons, els agents van observar a la finca una construcció amb elements propis d’una plantació interior de marihuana.
Els Mossos van sol·licitar l’autorització judicial pertinent per fer una entrada i escorcoll del domicili. A l’interior hi van localitzar 600 plantes de marihuana distribuïdes en dues sales de cultiu intensiu i catorze quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució.
Frau elèctric i seguretat a la zona
Durant el dispositiu, tècnics de la companyia elèctrica van confirmar que l’habitatge estava connectat de forma il·legal a la xarxa general. A causa de l’alt risc d’incendi i la sobrecàrrega que generaven aquests cultius, es va tallar el subministrament fraudulent tant a la casa investigada com a cinc domicilis més del mateix carrer que es trobaven en la mateixa situació irregular.
Els quatre detinguts, acusats d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Martorell.
Els Mossos han assegurat que la finca intervinguda operava com a punt logístic, on no només es cultivava la droga, sinó que també servia com a centre de subministrament per a tercers. En els darrers anys, la policia ha fet diverses intervencions a la zona amb decomisos de substàncies, tot i que fins ara no s’havia pogut determinar el punt exacte d’origen de la droga.
