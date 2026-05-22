Els Mossos d’Esquadra detenen quatre persones per cultivar marihuana a Sant Esteve Sesrovires i Piera
Es van comissar 3.300 plantes de marihuana repartides en diferents estances i dues armes curtes
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell van detenir el passat dimecres, als municipis de Sant Esteve Sesrovires i Piera, tres homes i una dona d’entre 21 i 60 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues, i defraudació de fluid elèctric.
La investigació es va iniciar el mes de maig de 2025 arran de la informació facilitada per una empresa subministradora elèctrica que va alertar els investigadors sobre un consum rellevant elèctric detectat en una zona agrícola propera a la carretera B-224, terme municipal Sant Esteve Sesrovires, compatible amb una possible connexió fraudulenta. A partir de les primeres informacions, es va obrir una investigació amb l’objectiu de comprovar si es tractava efectivament d’una plantació de marihuana. En el decurs dels primers dispositius de recerca i vigilància a la zona, els investigadors van localitzar una masia que presentava diversos indicis que assenyalaven l’existència d’una plantació interior de marihuana, entre els quals destacaven la presència de sistemes de ventilació i climatització industrial i tubs d’extracció d’aire.
Tanmateix, els investigadors van veure un volum important de persones que entraven i sortien de la masia, així com d’un vehicle que presumptament podia transportar materials relacionats amb la plantació. El seguiment discret d’aquest vehicle va permetre als investigadors localitzar un segon habitatge, ubicat a Piera, on hi hauria una altra plantació indoor de marihuana. Amb el conjunt d’indicis recollits durant la investigació policial, es va sol·licitar les autoritzacions judicials d’entrada i escorcoll dels dos immobles investigats.
El passat dimecres es van realitzar les entrades als dos domicilis. Resultat dels escorcolls, els agents van desmantellar dues plantacions interiors de marihuana amb un total aproximat de 3.300 plantes distribuïdes en diverses estances, moltes d’elles en un avançat estat de creixement i amb cabdells preparats per a la seva imminent recol·lecció.
A més de la marihuana comissada també es van intervenir dues armes de foc curtes, reals i municionades, i es van detenir quatre persones, les quals es trobaven a l’interior dels immobles en el moment de l’entrada policial.
Els detinguts, cap d’ells amb antecedents, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell.
