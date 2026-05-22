Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pep GuardiolaJoan GarcíaNou pavelló ManresaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridVernissace
instagramlinkedin

Esparreguera celebra una jornada de benvinguda per a les famílies amb nadons nascuts el 2025

L’Escola Bressol Coloraines acollirà aquest dissabte una trobada amb espais de joc, suport a la criança i reconeixement institucional a les famílies

Les famílies que inicien una nova etapa vital amb l’arribada d’un infant

Les famílies que inicien una nova etapa vital amb l’arribada d’un infant / Ajuntament d'Esparreguera

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament d’Esparreguera organitza aquest dissabte 23 de maig al matí una jornada de benvinguda adreçada a les famílies amb nadons nascuts durant l’any 2025. L’activitat tindrà lloc de 10:00 a 12:00 hores a l’Escola Bressol Municipal Coloraines i neix amb l’objectiu de crear un espai d’acollida i trobada en els primers mesos de criança, afavorint la convivència i el suport mutu entre famílies. La iniciativa també vol tenir un component de reconeixement institucional a les famílies que inicien una nova etapa vital amb l’arribada d’un infant, posant en valor la importància de la petita infància en el desenvolupament personal i comunitari.

Durant la jornada s’oferirà un esmorzar amb fruita i un petit obsequi per a les famílies assistents. També s’habilitarà un espai de joc per a infants de 0 a 3 anys, amb propostes adaptades perquè els germans i germanes més grans també hi puguin participar. Un dels espais destacats serà l’“Espai Vida”, una proposta pensada per afavorir el joc lliure, l’exploració i el moviment autònom dels infants en un entorn segur i respectuós amb els seus ritmes. L’espai incorporarà materials sensorials, elements desestructurats i un racó de contes per fomentar la descoberta des dels primers mesos de vida, i finalitzarà amb una dinàmica de cançons i titelles com a moment de calma i vinculació.

Notícies relacionades

L’activitat comptarà amb la participació d’Elisenda, doula i acompanyant en lactància de Vida Maternitat, que oferirà orientació i suport a les famílies en qüestions relacionades amb la criança i aquesta etapa inicial. La trobada estarà encapçalada per l’alcalde d’Esparreguera, Juan Jurado, i la regidora d’Infància, Desirée Gómez, que destaca que aquesta és la primera iniciativa d’aquest tipus al municipi i que neix amb la voluntat d’acompanyar les famílies en els primers anys de vida dels infants i reforçar els vincles comunitaris.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
  5. Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
  6. Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
  7. El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
  8. Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya

Esparreguera celebra una jornada de benvinguda per a les famílies amb nadons nascuts el 2025

Esparreguera celebra una jornada de benvinguda per a les famílies amb nadons nascuts el 2025

Detenen a Manresa membres d'un grup criminal molt actiu que cometia furts en busos entre Barcelona i Terrassa

Detenen a Manresa membres d'un grup criminal molt actiu que cometia furts en busos entre Barcelona i Terrassa

La funerària Mémora reconeix Manresa amb el segell "Ciutat que cuida"

La funerària Mémora reconeix Manresa amb el segell "Ciutat que cuida"

Necrològiques del 23 de maig del 2026

Necrològiques del 23 de maig del 2026

Les malalties de transmissió sexual aconsegueixen nivells rècord a Europa

Les malalties de transmissió sexual aconsegueixen nivells rècord a Europa

Encerclar el foc: La prevenció d'incendis forestals a Catalunya es reforça amb 14 eixos tallafocs naturals

Encerclar el foc: La prevenció d'incendis forestals a Catalunya es reforça amb 14 eixos tallafocs naturals

Sant Joan obre un procés de pressupostos participatius que culminarà pels Embarrats

Sant Joan obre un procés de pressupostos participatius que culminarà pels Embarrats

Crim masclista de Figueres

Crim masclista de Figueres
Tracking Pixel Contents