Esparreguera celebra una jornada de benvinguda per a les famílies amb nadons nascuts el 2025
L’Escola Bressol Coloraines acollirà aquest dissabte una trobada amb espais de joc, suport a la criança i reconeixement institucional a les famílies
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Esparreguera organitza aquest dissabte 23 de maig al matí una jornada de benvinguda adreçada a les famílies amb nadons nascuts durant l’any 2025. L’activitat tindrà lloc de 10:00 a 12:00 hores a l’Escola Bressol Municipal Coloraines i neix amb l’objectiu de crear un espai d’acollida i trobada en els primers mesos de criança, afavorint la convivència i el suport mutu entre famílies. La iniciativa també vol tenir un component de reconeixement institucional a les famílies que inicien una nova etapa vital amb l’arribada d’un infant, posant en valor la importància de la petita infància en el desenvolupament personal i comunitari.
Durant la jornada s’oferirà un esmorzar amb fruita i un petit obsequi per a les famílies assistents. També s’habilitarà un espai de joc per a infants de 0 a 3 anys, amb propostes adaptades perquè els germans i germanes més grans també hi puguin participar. Un dels espais destacats serà l’“Espai Vida”, una proposta pensada per afavorir el joc lliure, l’exploració i el moviment autònom dels infants en un entorn segur i respectuós amb els seus ritmes. L’espai incorporarà materials sensorials, elements desestructurats i un racó de contes per fomentar la descoberta des dels primers mesos de vida, i finalitzarà amb una dinàmica de cançons i titelles com a moment de calma i vinculació.
L’activitat comptarà amb la participació d’Elisenda, doula i acompanyant en lactància de Vida Maternitat, que oferirà orientació i suport a les famílies en qüestions relacionades amb la criança i aquesta etapa inicial. La trobada estarà encapçalada per l’alcalde d’Esparreguera, Juan Jurado, i la regidora d’Infància, Desirée Gómez, que destaca que aquesta és la primera iniciativa d’aquest tipus al municipi i que neix amb la voluntat d’acompanyar les famílies en els primers anys de vida dels infants i reforçar els vincles comunitaris.
