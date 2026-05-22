El pla contra els drons amb droga i mòbils de Brians funciona i s'aplicarà a altre presons de Catalunya
L'Administració intensifica la lluita contra les màfies que utilitzen la tecnologia per burlar les actuals mesures de seguretat
El pla per evitar que segueixin arribant els drons que transporten drogues i telèfons mòbils per als interns dels centres penitenciaris de Birans 1 i Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, està funcionament satisfactòriament. Per aquesta raó, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha anunciat la seva intenció d'implantar el mateix sistema en tres presons més de Catalunya.
Així ho ha anunciat el Govern després de l'última reunió que han mantingut els integrants de la Comissió de Desplegament i Seguiment de l'Acord Penitenciari, i ho ha confirmat la secció específica del sindicat Unió General de Treballadors (UGTPresons), organització que ha afegit que les instal·lacions de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, es beneficiaran d'una altra mesura de seguretat: els polsadors amb geolocalització.
Aquesta eina es va introduir inicialment a Puig de les Basses (Figueres, Alt Empordà) i ara es replicarà la fórmula a la presó emplaçada al Bages, a Mas Enric (Tarragona, Tarragonès) i al centre de Joves (La Roca del Vallès, Vallès Oriental). Els representants dels funcionaris han demanat reiteradament que millorin les seves condicions en uns llocs d'extrema complexitat.
L'extensió de la tecnologia anti-drons demostra la preocupació en aquest àmbit, ja que els actuals mecanismes de vigilància i prevenció no són tan eficients com voldrien els afectats. D'aquesta manera, continuen existint mercats negres de substàncies estupefaents i telèfons a tots els penals catalans, dominats per bandes perilloses.
