Detinguts un veí de Martorell i un de Sant Fost per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona
Els arrestats accedien a la banca en línia de les víctimes per fer 'Bizums' i transferències a través de 'mules'
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de maig dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona. Els arrestats, a Martorell (Baix Llobregat) i Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer 'Bizums' i transferències bancàries a través de 'mules' per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. El principal investigat acumula fins a cinc detencions per fets similars.
A l'interior dels domicilis, els Mossos d'Esquadra van intervenir ordinadors portàtils, una trentena de telèfons mòbils, targetes bancàries, targetes SIM, rellotges d'alta gamma i diners en efectiu. Els detinguts adquirien telèfons robats a un grup de furtadors habituals a canvi d'un percentatge dels beneficis, o bé a punts de receptació. Posteriorment, utilitzaven tant telèfons mòbils, com la documentació i targetes bancàries sostretes per accedir a la banca en línia de les víctimes i efectuar transferències, Bizums i l'activació de noves targetes virtuals, sol·licituds de préstecs immediats o compres en línia.
A l'hora de realitzar els reintegraments i transferències, els detinguts feien servir intermediaris, coneguts com a 'mules', per ocultar la seva identitat real. En un primer moment, els investigadors van identificar diverses persones relacionades amb els fets i el dia 4 de febrer van detenir un home de 25 anys per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. Es tractava d’un col·laborador de l'autor principal i el gestor d'aquestes 'mules'. Els investigats van passar a disposició judicial el dia 16 de maig. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
