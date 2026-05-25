Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident C-55Arnau TorderaSílvia CaballolPlans cap de setmanaGran Canària - Baxi ManresaRevolució sexual
instagramlinkedin

Troben una persona morta dins d'un domicili d’Esparreguera

Els veïns van alertar que feia dies que no en sabien res i els Bombers van forçar la porta

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat van trobar un cadàver ahir, diumenge, a la nit, a Esparreguera, gràcies a l'avís dels seus veïns. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de la mort.

Poc abans de les 11, el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada de residents del carrer de Barcelona d'Esparreguera preocupats, ja que feia temps que no veien ni en sabien res d'un dels veïns.

Notícies relacionades

Els Bombers hi van desplaçar dues dotacions. En arribar i trucar, no van rebre resposta de l'inquilí i van procedir a realitzar una obertura de domicili. Ja a dins, es van trobar la persona morta.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  4. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  5. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  6. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

Troben una persona morta dins d'un domicili d’Esparreguera

Troben una persona morta dins d'un domicili d’Esparreguera

La UDEF alerta el jutge del cas Zapatero que la SEPI ha entregat carpetes «buides i sense documentació»

La UDEF alerta el jutge del cas Zapatero que la SEPI ha entregat carpetes «buides i sense documentació»

Joe Jonas es rendeix a un poble català amb encant: el refugi tranquil que ha enamorat el cantant

Joe Jonas es rendeix a un poble català amb encant: el refugi tranquil que ha enamorat el cantant

Els termòmetres espanyols tornen a disparar-se per sobre dels 30 graus i ja marquen valors típics d’agost en ple mes de maig

Els termòmetres espanyols tornen a disparar-se per sobre dels 30 graus i ja marquen valors típics d’agost en ple mes de maig

De Grifols a Mango: dos anys de turbulències per a la gran empresa familiar catalana

De Grifols a Mango: dos anys de turbulències per a la gran empresa familiar catalana

David Bueno, neurocientífic: "Per als adolescents tenen molta influència les hores que els adults estan amb el mòbil davant seu"

David Bueno, neurocientífic: "Per als adolescents tenen molta influència les hores que els adults estan amb el mòbil davant seu"

El servei del porta a porta s'adapta a la celebració de la Patum a Berga

El servei del porta a porta s'adapta a la celebració de la Patum a Berga

Moeve Fútbol Zone 1x27: tancament de LaLiga, descensos i l’ascens del Dépor, a debat

Moeve Fútbol Zone 1x27: tancament de LaLiga, descensos i l’ascens del Dépor, a debat
Tracking Pixel Contents