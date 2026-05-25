Troben una persona morta dins d'un domicili d’Esparreguera
Els veïns van alertar que feia dies que no en sabien res i els Bombers van forçar la porta
Manresa
Els Bombers de la Generalitat van trobar un cadàver ahir, diumenge, a la nit, a Esparreguera, gràcies a l'avís dels seus veïns. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de la mort.
Poc abans de les 11, el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada de residents del carrer de Barcelona d'Esparreguera preocupats, ja que feia temps que no veien ni en sabien res d'un dels veïns.
Els Bombers hi van desplaçar dues dotacions. En arribar i trucar, no van rebre resposta de l'inquilí i van procedir a realitzar una obertura de domicili. Ja a dins, es van trobar la persona morta.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central