La consellera Paneque defineix la nova autovia de Martorell a Sant Esteve com a estratègica per a la indústria i per al creixement de la zona
La Generalitat ha iniciat un pla de millora de la infraestructura en la que preveu invertir més de 80 milions d'euros els pròxims anys
La nova carretera C-54 obre el tram Martorell-Sant Esteve Sesrovires, un cop finalitzades les obres de desdoblament de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Aquesta via estava plantejada com una necessitat per resoldre la mobilitat de les indústries de la zona. Els treballs han comptat amb una inversió de prop de 31,7 milions d'euros i s’emmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha remarcat en la visita que ha fet a les obres que “la unió entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell té un valor absolutament estratègic per al territori”, ja que “se situa en un punt de connexió vital entre activitat industrial, futurs barris i grans infraestructures de país”.
Durant l'acte, la consellera ha destacat la importància de la seguretat i el servei a la ciutadania, explicant que “no estem parlant només d’una carretera, estem parlant sobretot de les persones que hi viuen i que hi treballen, ja que quan fem infraestructures no pensem només en unir punts, sinó en les persones i en l'entorn”.
Els treballs han consistit en la configuració d’una carretera de doble calçada, de dos quilòmetres de longitud, des d’un nou enllaç amb l’A-2/AP-7 fins a l’actual carretera B-224, entre els termes municipals de Martorell i Sant Esteve Sesrovires. En aquest entorn, circulen més de 26.600 vehicles diaris de mitjana. La nova carretera permetrà alliberar de trànsit de vehicles que travessaven la urbanització del Pou del Merli i facilitarà la relació d’aquest sector amb el nucli urbà. A més d’aquestes dues poblacions, l’obra permet beneficiar les comunicacions per a altres municipis del Baix Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès.
Aquesta actuació també afavoreix l’activitat econòmica en aquest àmbit, ja que permetrà que diversos sectors industrials a Martorell i Sant Esteve Sesrovires comptaran amb una via d’alta capacitat que, al seu torn, connecta de forma directa amb la resta de vies d’alta capacitat del país.
Paneque ha volgut refermar el compromís de la Generalitat amb el conjunt de l'eix viari afirmant que “no ho aturem aquí, continuarem treballant per convertir reivindicacions compartides amb el territori en realitats concretes, amb infraestructures al servei de la gent” i “aquesta és una bona mostra de com entén el Govern la gestió de les polítiques públiques, amb projectes que siguin útils, però que siguin pactats i treballats amb els ajuntaments”.
El traçat
En un primer tram de 500 metres, s’ha desdoblat la carretera B-224 i a, continuació, se’n separa cap al nord amb un nou traçat. Així, s’ha creat una nova connexió a Martorell que completarà la que ja existia, alhora que la B-224 preexistent passarà a tenir una funcionalitat més local. L’actuació s’inicia al ramal A-2/AP-7, de titularitat estatal, amb la construcció d’un nou enllaç amb una rotonda elevada, que a més de connectar amb la nova C-54, dona accés al nucli urbà de Martorell i a la carretera B-224.
Des d’aquest nou enllaç, i amb direcció est-oest, la nova carretera presenta una doble calçada de dos carrils de 3,50 m d’amplada cadascuna i finalitza a una rotonda de 100 m de diàmetre. Aquest giratori permet enllaçar amb la carretera B-224 sentit Sant Esteve Sesrovires, la B-224 sentit Martorell i un nou accés que s’ha construït per a connectar al polígon industrial Xàmenes.
Així mateix, la B-224 existent s’ha condicionat, concretament entre l’enllaç amb la carretera BV-2433 i Martorell (barri del Pou del Merli), amb tasques d’urbanització --voreres, enllumenat i el sistema de drenatge, entre d’altres.
Aquesta actuació està vinculada a un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Martorell i Sant Esteve Sesrovires, l’INCASÒL, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i la Junta de Compensació del sector 3 Xàmenes. Aquest conveni estableix el finançament d’una part de les obres, executades per la Generalitat, a càrrec de la Junta de Compensació (el vial d’accés a Xàmenes) i d’una altra, la cessió als ajuntaments de Martorell i Sant Esteve Sesrovires del tram de la carretera B-224 que transcorre per aquests municipis, atès que amb la nova C-54, aquest tram s’adequa a la vialitat local i perd la funcionalitat de carretera.
També aquesta actuació s’ha coordinat amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible pel que fa al nou enllaç sobre el ramal A-2/AP-7.
Pla de millora de la B-224
Aquesta obra s’emmarca en el programa d’actuacions del Govern per a transformar la carretera B-224 en una via d’alta prestacions que connectarà la carretera C-15 a l’Anoia amb l’AP-7 al Baix Llobregat. Actualment, hi ha trams ja executats, trams en obres i altres trams en projecte. La inversió prevista en aquest pla de millora ascendeix a 113 milions.
Fins ara s'ha fet el desdoblament Martorell-Sant Esteve Sesrovires (31,7 milions), la rotonda Beguda Baixa (Sant Llorenç d’Hortons-Sant Esteve Sesrovires, amb 700.000 euros d'inversió) i la variant de Piera (7,1 milions).
En aquests moments s'està fent el condicionament de la carretera BV-2241 entre Sant Sadurní d’Anoia i Masquefa (3,4 milions). I el Govern té damunt la taula poder executar projectes que tindran un cost superior als 80 milions d'euros en obres com el desdoblament de la B-224 a Sant Esteve Sesrovires (17 milions), fer un tram de 2+1 entre Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires (projecte en redacció, 4 milions) i un altre tram de 2+1 entre Masquefa i Sant Llorenç d’Hortons (també amb el projecte en redacció i una inversió prevista de 6,5 milions). El Govern també abordarà la construcció d'una rotonda a Masquefa (projecte en redacció i un cost d'1,8 milions), el tram de 2+1 entre Piera i Masquefa (el projecte en redacció i una inversió prevista de 15 milions), el condicionament entre Vallbona d’Anoia i Piera (amb el projecte en redacció i una inversió de 7 milions, la construcció de la variant de Vallbona d’Anoia (projecte en redacció i una inversió de 20 milions) i la supressió del pas a nivell de Vallbona d’Anoia (que està en estudi i pot tenir un cost de 4 milions).
