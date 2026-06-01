Detingut per robar a un establiment de Martorell
La Policia Local el va poder identificar gràcies a la descripció dels testimonis i a les imatges de les càmeres
La policia local de Martorell va detenir un home acuat d'un robatori amb força. Els agents van tenir coneixement que s'havia produït un robatori a un establiment del municipi durant la nit de dimarts. Parlant amb els afectats i amb testimonis, es va poder obtenir una descripció de l’autor, i l’endemà al matí, els agents es van desplaçar al lloc dels fets per obtenir imatges i continuar amb la recerca de l’autor.
Aquell mateix dia, durant el patrullatge, els agents van localitzar una persona que coincidia amb les imatges obtingudes, motiu pel qual es va procedir a la seva identificació i escorcoll. Després d’analitzar les pertinences d’aquesta persona i de realitzar diverses indagacions, es va poder determinar que era el presumpte autor del robatori, i va quedar detingut.
